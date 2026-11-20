A pedido de la Fiscalía el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal autorizó la extracción de datos de tres celulares incautados al ex presidente de la República Santiago Peña Palacios, en allanamientos realizados el 8 y 10 de noviembre, en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

Los celulares que serán sometidos a pericia informática, dentro de la causa N.º 92/2026, son los siguientes:

Un aparato celular de la marca iPhone, color gris oscuro, con el cristal trasero dañado.

Un aparato celular marca iPhone, color blanco.

Un aparato celular de la marca iPhone, color negro, con la calcomanía “Rally del Paraguay” con funda de color negro.

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