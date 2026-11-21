Dos hombres fueron detenidos e imputados, mientras que la investigación salpica a referentes políticos de la administración municipal anterior y actual.

El caso salió a luz luego de que una contribuyente acudiera a la Municipalidad para renovar sus documentos de tránsito y descubriera que sus registros no figuraban en los archivos municipales ni en el sistema de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). La afectada habría pagado por las documentaciones sin saber que supuestamente no estaban registradas oficialmente.

Ante esta situación, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por producción mediata de documentos de contenido falso. A partir de la investigación fueron identificados Tomás Guillermo del Puerto Falcón, de 31 años, quien aparentemente actuaba como gestor de documentaciones, y Édgar Daniel Coronel Alvarenga, de 26 años, exfuncionario de la Dirección de Tránsito municipal.

Supuesto esquema durante la campaña política

Según los antecedentes, Coronel Alvarenga habría sido señalado como uno de los responsables de elaborar e imprimir las licencias y habilitaciones presuntamente irregulares. El mismo habría manifestado que trabajó en la Municipalidad hasta las internas coloradas de junio pasado, cuando renunció a su cargo.

Posteriormente, según su versión, fue contactado por el entonces concejal Stanley Hildebrand, actual intendente y candidato de la ANR-HC, y por el también candidato a concejal Isidro Cáceres (ANR HC). Supuestamente, ambos le ofrecieron incorporarse al equipo político y le prometieron que, si ganaban las elecciones, sería designado director de Tránsito.

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En ese contexto, presuntamente se habría montado un sistema de expedición e impresión de registros y habilitaciones para captar electores durante la campaña política. La promesa habría sido que, una vez asumida la nueva administración municipal, las documentaciones serían oficializadas y registradas en los sistemas correspondientes.

Sin embargo, tras asumir la intendencia, Hildebrand supuestamente no cumplió con el compromiso de designar a Coronel Alvarenga como director de Tránsito. Como consecuencia, numerosas documentaciones expedidas durante la campaña habrían quedado sin registro oficial en la Municipalidad y la Opaci.

Dos detenidos e imputados

El caso está a cargo del fiscal Carlos Cabrera, de J. Eulogio Estigarribia, quien manifestó que ordenó la detención de Édgar Daniel Coronel Alvarenga y Tomás Guillermo del Puerto Falcón. Ambos fueron imputados por la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documentos de contenido falso. El Ministerio Público también solicitó la prisión preventiva de los dos procesados.

Intendente y exintendente se deslindan

Por su parte, el actual intendente Stanley Hildebrand (ANR-HC) manifestó que durante su nueva administración se descubrió la forma en que supuestamente operaba la gestión anterior, encabezada por Derlis “Piti” Espínola (ANR-HC), entre 2015 y 2026. Sostuvo que su antecesor ahora buscaría desviar la atención y responsabilizarlo por hechos que, según afirmó, se venían realizando desde hace varios años.

Respecto a Édgar Daniel Coronel Alvarenga, Hildebrand señaló que el exfuncionario se había contactado con él durante la campaña electoral para manifestarle que quería trabajar por su candidatura, pero de manera confidencial, debido a que no quería perder el cargo que ocupaba en la Dirección de Tránsito municipal. El jefe comunal sostuvo que todo formaría parte de una persecución política impulsada por la administración saliente.

Por su parte, el exintendente Derlis Espínola negó categóricamente que durante su administración se hayan impreso registros de conducir y habilitaciones vehiculares falsas. Aseguró que, según la propia declaración del principal sindicado, las documentaciones habrían sido impresas en una vivienda particular y que nunca pasaron por la institución municipal.

De esta manera, el caso quedó envuelto en un fuerte enfrentamiento político entre la administración actual y la saliente, mientras el Ministerio Público deberá esclarecer cómo funcionaba el supuesto esquema, quiénes participaron y si existieron responsabilidades dentro de la estructura municipal.