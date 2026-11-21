La distancia del recorrido que realizará el dirigente es de aproximadamente 250 kilómetros desde Capiibary a Asunción, y el protagonista tiene como meta participar en la manifestación prevista para este lunes 23 de noviembre frente al Congreso Nacional.

Se trata de don Pedro Martínez, de 70 años, poblador del distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, reconocido por su lucha a favor de las reivindicaciones de los adultos mayores, quien constantemente vienen reclamando mejor atención para este grupo etario que, en su mayoría, precisa de un cuidado especial.

Aparte de actuar como vocero de las personas adultas, el dirigente es miembro de la organización Unión Campesina Nacional (UCN), formada especialmente para acompañar las luchas sociales, según explicó don Pedro Martínez, quien en estos momentos se encuentra caminando por la ruta PY02 con destino a Asunción.

Conforme a la explicación brindada por el protagonista, la medida de protesta está enfocada en cuatro puntos específicos: la universalización de los derechos de los adultos mayores, la provisión de kits de alimentos para los abuelos y abuelas en extrema pobreza, la construcción de sanitarios modernos y personal de salud designado especialmente en cada unidad de salud familiar (USF) para atender a los adultos.

Asistencia no es suficiente

En ese contexto, el dirigente mencionó que la asistencia que reciben los adultos mayores no es suficiente, teniendo en cuenta que muchos de los abuelos y abuelas dependen exclusivamente de la pequeña pensión que perciben mensualmente, cuyo monto utilizan más bien para la compra de medicamentos y ya no sobra para otra cosa, aseveró.

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Asimismo, se refirió al tema de la salud, siendo uno de los principales problemas para los de la tercera edad de nuestro país, especialmente para los que viven en el interior.

En ese punto, señaló que los centros sanitarios de Capiibary y muchas otras ciudades aledañas no cuentan con los equipos necesarios para brindar una atención adecuada a los adultos mayores. “Tenemos que seguir insistiendo a las autoridades de los diferentes organismos del Estado hasta que nuestros reclamos sean escuchados, subrayó.

Invitación para todos

“Como representante de esta organización estoy haciendo una especial convocatoria a todos los abuelos, abuelas, nietos y jóvenes a participar este lunes 23 de noviembre frente al Congreso Nacional, para levantar juntos nuestras voces por los derechos y la dignidad de los adultos mayores del Paraguay”, remarcó Martínez.