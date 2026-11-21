El acto de lanzamiento de la XXXI edición de la festividad mariana en Pedro Juan Caballero, tuvo lugar en la casa parroquial de la Iglesia Perpetuo Socorro de esta ciudad y estuvo encabezado por el titular del Decanato III, padre Ronaldo Ocampos.
El evento se desarrollará teniendo como tema central “El bien común” y con el lema “Ve y haz tú lo mismo”.
La primera jornada de la fiesta mariana, se llevará a cabo con el tema “Vivía sujeto a ellos”, según el programa dado a conocer.
El programa contempla la celebración de una misa diaria a las 19, desde el próximo 29 de noviembre en la explanada de la ermita en honor a la Virgen de Caacupé, situada sobre la ruta PY05 en uno de los accesos a la capital del Amambay.
Asimismo se prevé la realización de confesiones, una caminata de embazadas, niños y jóvenes, el sábado 05 de diciembre y una peregrinación de 10 km, desde la colonia Yvypé hasta el área urbana de esta ciudad, el domingo 06 del mismo mes.
La serenata y la misa presidida por el obispo
Otro evento previsto es la serenata a la Virgen de Caacupé, el 07 y la misa central el martes 08 de diciembre, a las 06:00, que será presidida el obispo de la Diócesis de Concepción, monseñor Cristino Ramos González.
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El padre Ronaldo Ocampos, invitó a la comunidad de la zona a participar activamente de la fiesta mariana, valoró el evento como muy significativo porque reúne a todos los fieles y devotos y fortalece la comunión como Iglesia.