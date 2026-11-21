La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino, en coordinación con el Ministerio Público, dos inmuebles de los barrios Niño Jesús y Mariscal López, en Hernandarias. Según informó la institución, ambos se dedicaban a la criptominería y se abastecían de energía a través de conexiones irregulares a la red de baja tensión.

La institución incautó 41 máquinas que quedaron bajo resguardo de la ANDE por disposición fiscal. Sumando los dos casos, la estatal estima que el daño asciende a G. 379.588.774.

Los suministros intervenidos figuran a nombre de dos mujeres, según el reporte de la ANDE. El NIS 1797022 está a nombre de Gregoria Aguayo Vázquez y arrastra un perjuicio de G. 234.595.301. El NIS 2332353 corresponde a Claudia Ramona Benítez, con un perjuicio de G. 144.993.473.

La ANDE no detalló en su publicación cuál de los dos suministros corresponde a cada barrio. Tampoco precisó desde cuándo operaban los equipos ni en qué fecha se hicieron los allanamientos.

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Quiénes intervinieron

Los procedimientos estuvieron a cargo de técnicos del Departamento de Gestión de Pérdidas Regional Este, con apoyo de la Sección Comercial de la ANDE. Los encabezó el agente fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal N.º 9. Las intervenciones se enmarcan en las causas N.º 18869/26 y N.º 18871/26.

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La ANDE sostiene que intensifica los controles para combatir el fraude eléctrico, proteger la infraestructura del sistema y resguardar los recursos de la institución, “en beneficio de todos los usuarios”, según su comunicado.

La criptominería consume mucha energía, y cuando se alimenta de conexiones clandestinas el costo recae sobre la ANDE, es decir, sobre los recursos del Estado. Por eso las pérdidas por conexiones irregulares son un frente que la institución dice estar atacando con más controles.