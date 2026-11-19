El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 prevé una reducción bruta de G. 271.243 millones (US$ 42 millones) para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Según el MEF, la Adenda II reasigna a la ANDE G. 30.365 millones (US$ 5 millones) para recategorizaciones salariales. El Ejecutivo remitió la adenda la semana pasada. La Cámara de Diputados ya le dio media sanción y el Senado la estudiará la próxima semana.

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Qué gastos de la ANDE recorta la Adenda II

Según los datos proporcionados por el MEF, del recorte bruto, G. 83.494 millones (US$ 13 millones) corresponden a remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones. El ajuste también alcanza partidas de servicios bancarios, limpieza e informática, además de viáticos y combustibles.

La reasignación irá al Fondo de Recategorización Salarial, identificado en el presupuesto como Objeto de Gasto 183. El recorte neto es la diferencia entre la reducción bruta y los fondos que recibe la estatal para ese rubro.

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Qué se sabe sobre el impacto en los servicios de la ANDE

El MEF dejó sin precisar qué inversiones de la ANDE podrían postergarse o qué servicios podrían verse afectados. “La priorización de las inversiones y servicios dentro de las nuevas asignaciones corresponde a cada entidad, conforme a sus necesidades y planificación institucional”, señaló.

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Durante la última sesión de revisión del PGN, la diputada Johanna Ortega advirtió que el recorte presupuestario a la ANDE podría afectar el servicio eléctrico que recibe la ciudadanía, ya que reduce los recursos disponibles para atender los cortes de suministro provocados por condiciones climáticas adversas.

ANDE evalúa pedir al Senado que revise el recorte del PGN 2027

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que la administración eléctrica evalúa el recorte neto de G. 240.878 millones (US$ 37 millones) previsto en la Adenda II del PGN 2027. Sosa se reunió en la jornada con el presidente de la República, Pedro Alliana.

Consultado sobre el impacto del ajuste en las obras y los servicios de la ANDE, así como sobre el destino de los fondos para recategorizaciones salariales, Sosa se limitó a señalar que la revisión está en curso y que “si fuere necesario vamos a solicitar reconsideración en el Senado”.

Recortes también alcanzan a BNF y CSJ

La cartera aplicó los mismos criterios generales de recorte al Banco Nacional de Fomento (BNF) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En ambos casos, queda pendiente identificar qué proyectos o servicios podrían verse afectados.

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Cuánto reduce la Adenda II el presupuesto de 2027

El MEF ratificó que la cifra oficial es la de la Nota Nº 1479. La reducción neta es de G. 1.783.532 millones (US$ 276 millones). El cálculo compara el proyecto del Ejecutivo con la primera adenda y el proyecto con la Adenda II. Las conversiones usan el tipo de cambio proyectado en el PGN 2027, de G. 6.458 por dólar.

La mayor parte del ajuste recae sobre los Recursos Institucionales (Fuente 30), con G. 1.458.449 millones (US$ 225 millones). Los Recursos del Tesoro (Fuente 10) registran una reducción neta de G. 325.083 millones (US$ 50 millones). El Crédito Público (Fuente 20) queda sin variación neta.

El informe ejecutivo consigna una reducción de G. 1.783.481 millones (US$ 276 millones al tipo de cambio de G. 6.458).

A dónde van los fondos para medicamentos y obras

El MEF detalló una reasignación de G. 622.444 millones (US$ 96 millones) de Recursos del Tesoro. De ese monto, G. 400.000 millones (US$ 62 millones) van a medicamentos y G. 150.000 millones (US$ 23 millones) a infraestructura vial. Otros G. 72.444 millones (US$ 11 millones) se destinan a Educación.

Sobre la compra y entrega de medicamentos, el MEF indicó que “la identificación de las necesidades específicas, los procesos de adquisición y los cronogramas de distribución corresponden al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”. La respuesta deja pendiente qué medicamentos se comprarán y cuándo llegarán a los hospitales.

En Crédito Público, la adenda traslada G. 50.000 millones (US$ 8 millones) del Ministerio del Interior (MI) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Es el 50% de los fondos de esa fuente que Interior tenía previstos para construcciones de uso institucional. El dinero pasa a la segunda fase del proyecto de mejoramiento del pavimento de corredores de integración, rehabilitación y mantenimiento de la red vial. El proyecto ya tenía una asignación en el PGN 2027 y el MEF dejó sin precisar su grado de avance a la fecha.