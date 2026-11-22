Una fuerte reflexión sobre la realidad social y nacional realizó monseñor Amancio Benítez, obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, durante la homilía de la tradicional misa dominical de las 07:00 en la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé.

El religioso manifestó su preocupación por la falta de atención a las personas carenciadas y los enfermos, sectores que muchas veces deben enfrentar situaciones difíciles sin recibir el acompañamiento y la asistencia que necesitan. Su mensaje estuvo marcado por un llamado a no ignorar el sufrimiento de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Durante su reflexión, Benítez también lamentó la realidad que atraviesa el Paraguay y puso de manifiesto la necesidad de mirar con mayor atención los problemas sociales que afectan a numerosas familias. La pobreza, las necesidades de salud y la falta de respuestas ante situaciones urgentes constituyen preocupaciones que, según el sentido de su mensaje, no pueden quedar al margen de la sociedad.

El obispo puso énfasis en que las personas enfermas y aquellas que cuentan con escasos recursos necesitan una atención digna y un acompañamiento permanente. No se trata solamente de reconocer sus dificultades, sino también de asumir un compromiso para ayudarlas a sobrellevar sus necesidades.

También invitó a reflexionar sobre el papel de las autoridades y de las instituciones, así como sobre la responsabilidad de cada ciudadano frente a la realidad de los más necesitados. La atención a los sectores vulnerables debe traducirse en acciones concretas y no quedar únicamente en promesas o discursos.

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El religioso lamentó que muchas personas deban atravesar momentos de dolor, enfermedad y dificultades económicas sin encontrar el respaldo suficiente. Por ello, insistió en la importancia de recuperar la sensibilidad ante las necesidades del prójimo y dejar de lado la indiferencia frente a las situaciones que afectan a los más débiles.

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Valores cristianos

En otro momento de su prédica, monseñor Benítez instó a practicar los valores cristianos, que invitan a practicar la caridad, la fraternidad y el servicio. Recordó la importancia de que la fe se manifieste también en la vida cotidiana, mediante gestos de solidaridad y preocupación por quienes necesitan ayuda.

La celebración eucarística reunió a cientos de fieles que llegaron a Caacupé para participar de las actividades religiosas y expresar su devoción a la Virgen de los Milagros.

Finalmente, planteó la importancia de construir un Paraguay más humano, solidario y comprometido, donde la dignidad de las personas y la atención a quienes más necesitan ocupen un lugar prioritario.

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