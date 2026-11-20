De cara a la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, se dieron a conocer los horarios de atención del Mirador de la Basílica Santuario y del Museo de Caacupé, dos espacios que forman parte de los atractivos para quienes llegan hasta la capital espiritual del Paraguay.

El ingreso a ambos lugares tendrá un costo de G. 4.000 por persona, por lo que los visitantes podrán incluir estos recorridos en sus actividades durante su estadía en la ciudad.

El Mirador de la Basílica estará habilitado de lunes a viernes en dos turnos: de 07:00 a 10:45 y de 13:00 a 16:45.

Los sábados recibirá al público de 07:00 a 17:00, mientras que los domingos el horario será de 08:00 a 17:45.

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Horario de atención del Museo de Caacupé

Por su parte, el Museo de Caacupé tendrá un calendario especial durante los días de la festividad mariana.

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El sábado 28 y el domingo 29 de noviembre abrirá de 08:00 a 18:00.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre, la atención será únicamente por la mañana, de 08:00 a 12:00. Posteriormente, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, día central de la celebración, volverá a habilitarse de 08:00 a 18:00.

El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y marcará el inicio de una de las celebraciones religiosas más concurridas del país. Para el 8 de diciembre se espera la llegada de miles de devotos y visitantes de distintos puntos del territorio nacional, quienes acudirán a rendir homenaje a la Virgen de los Milagros.

De esta manera, tanto el Mirador como el Museo se presentan como interesantes alternativas para quienes deseen conocer y recorrer los espacios religiosos, históricos y culturales de Caacupé durante los días de la festividad.

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