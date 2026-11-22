Los jóvenes acudieron vestidos con las tradicionales túnicas que utilizan durante el acto de graduación, una vestimenta característica de quienes culminan su formación universitaria.

La presencia de los estudiantes en el santuario estuvo marcada por la emoción de compartir un momento especial ante la imagen de la Virgen de los Milagros de Caacupé.

Entre los universitarios estuvo Rocío Ortiz, oriunda de Tobatí, quien compartió su testimonio de fe y agradecimiento a la Virgencita.

La joven expresó su emoción por llegar hasta la Basílica y tener la oportunidad de agradecer por las bendiciones recibidas, destacando la importancia de la fe y la protección de la Madre de Caacupé en su vida.

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Para los estudiantes, la visita representó una ocasión especial para acercarse a la Virgen, elevar sus oraciones y agradecer por el camino recorrido, los desafíos superados y las metas alcanzadas durante su etapa universitaria.

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Tradición de fe

La presencia de los jóvenes también refleja una tradición de fe que permanece viva entre las nuevas generaciones, que encuentran en la Virgen de Caacupé un refugio espiritual y una compañía en los distintos momentos de sus vidas.

La visita se realizó a pocos días del inicio del novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé, previsto para el próximo 28 de noviembre.

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La festividad mariana tendrá su jornada central el 8 de diciembre, fecha en que miles de peregrinos de distintos puntos del país llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay para rendir homenaje a la Virgen.