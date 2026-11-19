La cuenta regresiva para la festividad de la Virgen de Caacupé ya comenzó y el movimiento en el sector hotelero va en aumento. Los establecimientos de hospedaje registran un 80% de ocupación, a escasos nueve días del inicio del novenario.

El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y la fiesta central el 8 de diciembre, jornada en la que se espera la llegada de miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con el registro de alojamientos, Caacupé cuenta con 259 habitaciones y 823 camas, distribuidas entre hoteles, posadas, quintas y apart-hoteles.

Varios de estos establecimientos están ubicados en el centro de la ciudad, lo que representa una ventaja para quienes buscan hospedarse cerca de la Basílica y de los principales puntos de concentración de peregrinos. Entre ellos figuran Alta Gracia Parque Hotel, Hotel Restaurante Asunción, Hotel Copadísimo, Hotel Katy María, Hotel Mirador y Hotel Ángela María.

Las posadas cuentan con 219 camas y 96 habitaciones. Varias se encuentran en zonas más alejadas del casco urbano y ofrecen otras alternativas para los visitantes que buscan tranquilidad durante su estadía. Entre las opciones figuran Posada Tramonto Cabañas, Posada Don Jacinto, Posada La Florentina, Posada Princesa do Campo, Posada Anilu, Posada La Hermina y Hospedaje Cordillera.

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Las casaquintas también representan una parte importante de la oferta turística, con 265 camas y 52 habitaciones. Entre ellas se encuentran Quinta Don Aresio, Quinta Jorge Antonio Merlo, Quinta La Escapada y Quinta Don Francisco.

Asimismo, el registro incluye un apart-hotel con una habitación y dos camas.

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Servicio con QR de la Gobernación

Pese al importante nivel de reservas registrado hasta el momento, todavía existen alternativas para quienes aún no aseguraron un lugar donde hospedarse durante la festividad mariana.

Los interesados pueden comunicarse directamente con los establecimientos para consultar sobre tarifas, disponibilidad y condiciones de reserva. Asimismo, pueden escanear el código QR proporcionado por la Dirección de Turismo de la Gobernación de Cordillera, que permite acceder directamente al listado de hospedajes habilitados en la zona.

La recomendación es realizar las consultas y reservas con anticipación, teniendo en cuenta la gran concurrencia de visitantes que se espera en Caacupé durante los días centrales de la festividad mariana.

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