La Fuerza Aérea Paraguaya anunció la apertura de las inscripciones para las personas interesadas en unirse a esa rama de las Fuerzas Armadas en la categoría de soldado profesional.

Las inscripciones están abiertas desde hoy hasta el próximo viernes 11 de diciembre.

Entre otros documentos, los interesados en inscribirse deben presentar una declaración jurada en la que indican no estar afiliados a ningún partido político, certificados de antecedentes judiciales y policiales, copias y originales de documentos de identidad.

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Solo pueden postularse las personas que tienen entre 18 y 26 años.

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Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar al número de teléfono (0991) 945 610.