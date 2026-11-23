La Unidad Especial de Búsqueda y Rescate (UN1 - SAR) del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) lanzó un urgente llamado a la solidaridad ciudadana luego de verse afectada por la pérdida de sus ahorros depositados en ueno bank.

A través de un comunicado oficial, la agrupación informó que necesita recaudar la suma de 20.000.000 de guaraníes para realizar el mantenimiento preventivo de sus cuatro vehículos de emergencia y evitar que queden fuera de servicio.

“Tu aporte hace la diferencia. No importa el monto, cada colaboración nos acerca a nuestra meta, porque detrás de cada móvil operativo hay una oportunidad más de ayudar, asistir y salvar una vida”, señala el pronunciamiento emitido por el comando de la unidad.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus transferencias o depósitos a la cuenta corriente del Banco Itaú N.º 100005624, a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (RUC: 80000983-5).

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Para el registro y control correspondiente, solicitan enviar el comprobante vía WhatsApp al Capitán Mayor Iván Romero (+595 982 530 474) o al Teniente Primero Wilson Escobar (+595 976 987 104).

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El impacto económico y funcional en el CBVP

El pedido de la unidad SAR se enmarca en una crítica coyuntura que atraviesa toda la institución bomberil desde el pasado 3 de noviembre, fecha en que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y resolución de ueno bank por problemas de solvencia.

El CBVP tenía inmovilizados unos 2.356 millones guaraníes en dicha entidad financiera (equivalentes a más de 320.000 dólares).

Cerca del 70 % de ese monto (unos 1.400 millones de guaraníes) correspondía a lo recaudado durante la Colecta Nacional realizada en octubre, mientras que el resto eran fondos propios distribuidos en unas 50 cuentas pertenecientes a distintos cuarteles.

Debido a que la normativa vigente del Fondo de Garantía de Depósitos cubre un tope de alrededor de 220 a G. 228 millones de guaraníes por personería jurídica, y no por cada cuenta individual, la institución solo tiene asegurada la recuperación de aproximadamente el 10 % del total de su dinero.

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La falta de liquidez golpeó directamente la capacidad de respuesta de unos 140 cuarteles y 6.500 voluntarios en todo el territorio nacional.

Sin acceso al efectivo para abonar cuentas en estaciones de servicio y talleres mecánicos, las compañías debieron racionar el combustible, suspender salidas preventivas y priorizar únicamente las emergencias de mayor gravedad.

Según estimaciones de la propia institución, cubrir un accidente vehicular con traslado en ambulancia cuesta en promedio 1.500.000 guaraníes, un incendio vehicular ronda los 5.000.000 de guaraníes y un siniestro de gran magnitud puede demandar hasta 350.000.000 de guaraníes en recursos operativos, cifras imposibles de sostener con los fondos bloqueados.