La dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial alertando sobre el ingreso de un sistema de tormentas que afectará algunas localidades de nuestro país.

Según el boletín especial, el fenómeno esperado para las próximas horas son lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuerte y la ocasional caída de granizos.

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No se descarta la probabilidad de fenómeno de tiempo severo de forma puntual sobre el área de cobertura que abarca el norte de la Región Oriental y el noreste de la Región Occidental.

¿Cuáles son los departamentos bajo alerta?

Hasta el momento, los departamos en afectados son:

Norte y oeste de Concepción.

Norte de Presidente Hayes.

Alto Paraguay.

Ante este escenario de inestabilidad climática, se recomienda evitar zonas de riesgo y el monitoreo constante de la evolución de las tormentas a través de los avisos meteorológicos.

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Para los próximos días, prevén que lluvias continúen, sin embargo, se espera que altas se acentúen con máximas de entre 26 a 38 °C.