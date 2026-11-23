La Coordinadora Municipal de Artesanos Aregüeños habilitó la Expo Pesebres Edición N° 27 “Kuave’ē Mitã rupa” desde ayer sobre la Avda. Mcal. Estigarribia. Las exposiciones se encuentran abiertas de lunes a lunes de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche.

Unos 120 artesanos preparan una gran variedad de pesebres de figuras tradicionales, y de caricaturas, así como decorativos, iluminadores, y accesorios en general para todo el público.

La Navidad empieza a tomar forma en Areguá. Entre moldes, pinceles y figuras de pesebres, los artesanos trabajan para dar vida a los pesebres que acompañarán las fiestas de miles de familias.

Inauguración oficial

La inauguración oficial de la expo se realizará el 28 de noviembre para extenderse hasta el 23 de diciembre.

La secretaria de la Coordinadora Municipal de Artesanos de la Expo Pesebre, Guadalupe Torossi, invita a toda la familia, amigos y turistas a visitar la ciudad de Areguá, que como cada año se convierte en un atractivo turístico para todos los visitantes.

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“Extendemos la cordial invitación a todas las personas de diferentes edades para que vengan a pasear, a recrearse, a quitar fotos, hacer vídeos, así nos ayudan a llegar a más personas. Van a pasar muy bien y de paso van a comprar sus pesebres y adornos, porque hay muchísimas opciones”, expresó.

Los visitantes podrán encontrar una gran variedad de opciones, desde pesebres de figuras tradicionales como de caricaturas, en tamaño miniatura como tamaño humano. Además, de piezas individuales, adornos como las gallinitas de la suerte, y decorativos en general.

El público podrá encontrar, además, accesorios de pirís que sirven para recrear la casa del pesebre a lo ymá, las casitas y decorativos de ysypó, así como las lámparas de cerámica y las plantas variadas que podrán servir para darle vida al pesebre.