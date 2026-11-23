Una investigación sobre la violencia basada en género en cuatro departamentos del sur del país revela cifras preocupantes sobre la situación de las mujeres y niñas víctimas de agresiones. También identifica casos de niñas menores de 13 años y advierte sobre las falencias en la atención institucional.

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El estudio denominado “Rompiendo el ciclo: Activos territoriales para la prevención de la violencia basada en género en el sur de Paraguay” fue presentado este lunes en el Centro Cultural Municipal de Pilar, en el marco de las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El trabajo desarrollado por Sonia Von Lepel, Gabriela Schvartzman y Ana Galeano actualiza una investigación realizada en 2023 y abarca los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa y Guairá.

Según las investigadoras, para la elaboración se analizaron registros de la Policía Nacional correspondientes al período 2023-2025, con datos hasta septiembre de este último año, además de entrevistas a referentes institucionales y comunitarios, grupos focales y una encuesta digital.

Resultados

Entre los principales resultados se destaca que, de las 1.637 personas registradas como víctimas de violencia doméstica en los cuatro departamentos, 1.449 son mujeres, lo que representa el 88,5 % del total.

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Asimismo, fueron identificadas 61 niñas de entre 0 y 13 años entre las víctimas. El informe también advierte que la violencia se produce mayoritariamente dentro del entorno familiar y afectivo.

De las 1.427 mujeres cuyos agresores fueron identificados, más del 82 % sufrió agresiones por parte de concubinos, hijos o exconcubinos.

El concubino aparece como el principal agresor, con 920 registros. La violencia tampoco se limita a las agresiones físicas.

La investigación señala que se manifiesta en distintos ámbitos, como la familia, las instituciones educativas, los grupos sociales y los espacios digitales.

En este último punto, una encuesta aplicada a 125 estudiantes universitarios reveló que el 31,5 % de las mujeres participantes experimentó al menos una situación de violencia digital, entre ellas acoso, amenazas, difamación y menosprecio de sus capacidades por razones de género.

Otro aspecto preocupante identificado por el estudio es la insuficiente capacidad de respuesta de algunas instituciones encargadas de atender a las víctimas.

Entre las dificultades figuran la falta de servicios especializados, las barreras de acceso en comunidades rurales, la escasa coordinación entre organismos y situaciones de revictimización que pueden desalentar a las mujeres a continuar con sus denuncias.

No obstante, el trabajo también destaca el aporte de las organizaciones de mujeres, orientadoras comunitarias, instituciones educativas, universidades, radios comunitarias, Juzgados de Paz y Mesas PREVIM, cuyos integrantes cumplen un papel importante en la prevención y el acompañamiento de las víctimas.

La investigación plantea fortalecer el compromiso de los gobiernos municipales y departamentales, mejorar la coordinación entre las instituciones públicas e involucrar a hombres y adolescentes en las estrategias de prevención.

El estudio concluye que romper el ciclo de la violencia exige trabajar en la prevención antes de que ocurran las agresiones, garantizar protección y atención oportuna a las víctimas y acompañarlas después de las denuncias, con respuestas que contemplen las particularidades de cada comunidad.

Del acto de presentación participaron el intendente municipal de Pilar, Emmanuel Cuevas (ANR); la concejal municipal Marita Campias (PLRA); la vicedecana de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), Élida Duarte, y la periodista e investigadora social Mónica Zub Centeno, además de otros participantes.