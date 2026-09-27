Elecciones municipales: plantean agenda de violencia contra la mujer ante candidatas de Ñeembucú

La audiencia pública reunió en Pilar a representantes de distintos sectores políticos que competirán en las próximas elecciones municipales, programadas para el 4 de octubre.

Mónica Zub, representante de la Red de Mujeres del Sur, explicó que la jornada forma parte del proyecto “Mujeres del Sur en Acción”, iniciativa mediante la cual mujeres de diferentes distritos del departamento identificaron las principales dificultades que enfrentan en sus comunidades ante situaciones de violencia.

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La agenda contempla propuestas vinculadas con la prevención, atención, seguimiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres, con la intención de que puedan convertirse en políticas públicas implementadas desde los gobiernos municipales.

“Queremos que todos y todas estén al tanto de las problemáticas que hay en el territorio y que puedan realmente ser agentes de cambio para la situación que viven las mujeres en sus distritos”, señaló Zub.

La representante de la organización indicó que la audiencia se desarrolla en un contexto electoral, por lo que consideran importante que las futuras autoridades conozcan de primera mano las dificultades existentes en los diferentes municipios.

Durante la actividad participaron, Emanuel Cuevas (ANR) candidato a intendente municipal de Pilar y la candidata a intendente de la ciudad de Alberdi, Aurora Bernal (Alianza). Además participaron varias candidatas y candidatos a la concejalía de diferentes distritos de Ñeembucú.

Violencia más allá del ámbito familiar

Mónica Zub aclaró que el trabajo de la Red no se limita a la violencia política contra las mujeres, sino que aborda las distintas formas de violencia que se presentan cotidianamente, tanto en el ámbito familiar como en otros espacios de la sociedad.

Mencionó casos relacionados con violencia económica y situaciones que se producen en instituciones y comunidades, señalando que el abordaje requiere una respuesta coordinada de las diferentes instituciones públicas.

Respecto a los casos de feminicidio, sostuvo que la situación puede mejorar mediante políticas efectivas de prevención, atención y sanción, además de una respuesta rápida de las instituciones cuando una mujer solicita auxilio.

“Las mujeres necesitan sentir un acompañamiento y que las autoridades hagan un trabajo para proteger sus vidas cuando ellas piden auxilio”, manifestó.

Mesas Prevím en cuatro distritos

Mónica Zub, destacó además la conformación de mesas interinstitucionales de prevención de la violencia, conocida como mesas Prevím (Mesa Interinstitucionales de Prevención de la Violencia contra la Mujer), contemplada en la legislación vigente.

Según explicó Zub, en Ñeembucú ya se encuentran funcionando mecanismos de este tipo en Pilar, Humaitá, Tacuaras e Isla Umbú, con participación de instituciones vinculadas a la prevención y atención de la violencia.

Consideró que la articulación institucional constituye un paso importante para evitar que cada organismo actúe de manera aislada.

“Hay que salir a trabajar y, sobre todo, trabajar articuladamente”, sostuvo la representante de la Red de Mujeres del Sur.

La propuesta presentada durante la audiencia busca que las futuras autoridades municipales incorporen estas demandas en sus planes de gobierno y que las acciones contra la violencia hacia las mujeres tengan continuidad desde los gobiernos locales.