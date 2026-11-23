El ministro del Interior, Ariel Martínez, informó que su cartera ha dispuesto la paralización preventiva de los desembolsos destinados a proveedores que enfrentan procesos en el Ministerio Público, en el marco del cambio de administración y el corte administrativo vigente.

“Preventivamente, hemos suspendido todos los pagos que se tengan que realizar a esas empresas”, afirmó el secretario de Estado tras señalar que la medida ya fue comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según explicó, la disposición alcanza a múltiples firmas que operan bajo distintos nombres comerciales o consorcios, entre ellas las vinculadas al grupo Vázquez y al rubro de seguridad.

Respecto al impacto en los contratos vigentes, Martínez aclaró que la provisión de servicios esenciales no se verá interrumpida de inmediato. Sobre el sistema de monitoreo, precisó que “hoy hay más de 260 tobilleras instaladas, hay más de 1.000 que fueron ya proveídas por estas empresas y hoy están funcionando con normalidad”.

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Asimismo, confirmó que los chalecos antibalas pendientes de entrega y los contratos del sistema 911 forman parte de la revisión: “Los pagos que están pendientes no se van a realizar hasta que se termine la auditoría que se está realizando”, sostuvo.

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Seguidamente agregó que la decisión responde a un criterio ético y de gestión, ya que “más allá de la cuestión formal y legal hoy un pago puede quedar bastante mal a los ojos de la ciudadanía”.

En otro orden, el titular de la cartera política anunció el ajuste de gastos superfluos siguiendo la línea presidencial. Como primera medida, suspendió la ceremonia masiva de egreso de 5.000 suboficiales, optando por actos descentralizados por zonas, iniciando el lunes en Capiatá.