Ever Villalba (PLRA) ha sido un crítico acérrimo de las máquinas de votación, al punto de que su propio partido y otros sectores de la oposición lo cuestionaron por poner en duda la fiabilidad de estos equipos y desalentar la participación del electorado en las últimas elecciones municipales.

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Sin embargo, las declaraciones ante la Fiscalía de Julio Rey, exvicepresidente de Ueno Bank, llevaron al parlamentario a reivindicar sus cuestionamientos previos.

“Denunciamos el direccionamiento de la licitación, las vulnerabilidades de las máquinas de votación y los vínculos con ITTI. Hoy, un exdirectivo de Ueno confirma en una declaración ante la Fiscalía que COMITIA realizaba pagos a ITTI por la adjudicación” Ever Villalba, senador PLRA.

¿Qué acciones impulsará el senador Ever Villalba en el Congreso y la Fiscalía?

“Voy a solicitar de inmediato una investigación penal y parlamentaria. Que se revisen las transferencias, los contratos, los vínculos y los beneficiarios de este negociado y plan para distorsionar los resultados electorales. Los responsables deben estar tras las rejas”, aseveró Villalba.

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¿Qué declaró el exdirectivo de Ueno Bank sobre la empresa Comitia?

En su declaración indagatoria ante el Ministerio Público, Julio Rey Fernández afirmó que existen transferencias verificables de la firma adjudicada Comitia —proveedora de las máquinas de votación— hacia Itti, en el marco de la licitación para el arrendamiento de estos aparatos por parte de la Justicia Electoral.

El testimonio suma un nuevo elemento a la controversia en torno a la empresa, que pasó de ser descalificada para la venta a quedar como única oferente para el arrendamiento, pese a haber fallado 26 pruebas técnicas.

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¿Cuál fue la respuesta del TSJE y Comitia sobre el vínculo con el Grupo Vázquez?

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) salió al paso para aclarar que no mantiene ni ha mantenido vínculo contractual alguno con la empresa Itti.

Según el organismo electoral, en su descargo Comitia manifestó “que no tiene ni ha tenido participación societaria en el Grupo Vázquez ni en sus empresas vinculadas”. Asimismo, desde el TSJE señalaron que la firma adjudicada “aclaró que contrató los servicios de Ueno Seguros exclusivamente para brindar cobertura al transporte de las máquinas de votación, conforme a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)”.