La colecta anual del CBVC se desarrollará en la avenida Agustín Fernando de Pinedo y Presidente Franco. Se iniciará el viernes 4 de diciembre y proseguirá el sábado 5. Según explicó el presidente del CBVC, Carlos Ramos, el objetivo de la organización es recaudar a G. 100.000.000.

Lo recaudado será utilizado para cubrir los gastos operativos que requieren los voluntarios para poder prestar los distintos servicios a la ciudadanía.

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El CBVC fue fundado hace 32 años. Su cuartel está ubicado en Otaño esquina Dr. Pedro Ruso, en el microcentro de Concepción. Cuenta con ambulancias, carros hidrantes y embarcaciones, entre otros recursos.

Prestan diferentes servicios

Se estima que el CBVC realiza diariamente entre seis y siete servicios, como traslados de enfermos y accidentados, atención de incendios y rescate de animales silvestres, entre otros. Esa cifra se eleva a aproximadamente 20 durante los fines de semana.

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El CBVC presta servicios los 365 días del año y cuenta con una brigada acuática y otra para el combate de incendios forestales.