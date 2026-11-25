La Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, que se encuentra en la calle Palma del centro de Asunción, pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Durante esta siesta, parte de su techo se derrumbó y quedó completamente destrozado.

“Con profundo pesar, impotencia e indignación comunicamos el derrumbe de parte del techo de nuestra querida Escuela de Ciencias Políticas, un hecho gravísimo que evidencia el deterioro estructural que venimos soportando y que hoy pone en riesgo directo la integridad física de toda nuestra comunidad educativa”, detalla la comunidad estudiantil en un comunicado divulgado por el caso.

Asimismo, confirman que la prioridad absoluta “es la vida y la seguridad de cada alumno, docente y funcionario”, por lo que se exige la clausura inmediata de todas las áreas comprometidas, al igual que que una adopción de medidas urgentes para evitar cualquier tipo de exposición al peligro.

“Es el fiel ejemplo de la educación; veníamos arrastrando varias problemáticas en la infraestructura de la casona. Hubo reiterados pedidos de intervenciones urgentes que se debían realizar acá y no se han tenido respuestas”, denunció César Alcaraz, presidente de la comunidad estudiantil de la escuela.

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Escuela sin personal de mantenimiento

Otro punto que sostuvo Alcaraz es que la institución no contaría con un personal de mantenimiento propio, por lo que en algunas ocasiones los propios estudiantes debían de “fungir” de electricistas, plomeros o cubrir alguna necesidad.

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“La Facultad de Derecho nos retiró hasta lo último; este es el ejemplo de cómo estamos hoy en día”, citó.

Tras el caso, el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Juan Marcelo Cuenca, se hizo presente en el lugar y confirmó que un equipo técnico realizará un estudio para luego determinar la clausura parcial o total de la escuela.

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