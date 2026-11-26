Desde la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dio a conocer que son cinco al menos los casos de documentos de menores que cuentan con apostillado irregular.

En conversación con Carlos Vera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, señaló que se tuvo conocimiento de los hechos debido al reporte parte de Migraciones y la Policía Aeroportuaria.

“Nos comunicó la gente de Migración, a su vez, la Policía Aeroportuaria para la verificación de algunos permisos de menores que contenían la apostilla tras la verificación en nuestro sistema hemos podido observar que no forman parte de nuestro registro por tanto se presume la falsificación de esas apostillas”, declaró.

Documentos apócrifos carecían de código alfanumérico y QR oficial

En este sentido, Vera sostuvo que el documento oficial de la Cancillería cuenta con una serie de parámetros que permiten corroborar que el documento es oficial.

“Tras la verificación en nuestro sistema, hemos podido verificar. No forma parte de nuestro registro por tanto se presume la falsificación, como dije. Hay varios parámetros que hacen a la verificación, fecha de expedición, número de actuación, nombre del titular, tipo de documento, número de documento y el código de verificación a través del sistema informático del sistema QR”, puntualizó.

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Asimismo, precisó que se están realizando los trabajos de investigación por medio de la verificación de estos documentos, de esta manera informar a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Aeroportuaria para realizar una denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

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¿Cómo corroborar si el documento es real?

Ante este escenario, Vera reconoce que existen muchas personas que a falta de tiempo recurren a los oficios de los gestores, por lo que recomiendan a la ciudadanía estos pasos para verificar si documentación es oficial:

Escanear el código QR: Al leer el código impreso en el documento con la cámara del celular, el enlace debe dirigir exclusivamente a la página oficial de la Cancillería.

Ingresar los datos de validación: Dentro de la plataforma, se debe cargar la fecha de expedición y el código alfanumérico de seguridad que figura en la apostilla.

Comparar el contenido: Tras validar los datos, el sistema desplegará el documento digital original. Según explicó Carlos Vera, el contenido en pantalla “debe coincidir exactamente con la apostilla impresa”. Si el código no existe o los datos no coinciden, el documento es falso.

Asimismo, precisó que cuentan con un sistema de registro de gestores que le permite constatar que el documento tramitado es falso o no.

“Nosotros le registramos a esa persona tenemos una trazabilidad de todo el procedimiento quien trajo el documento, quién firmó el documento. También en ese proceso verificamos el origen del documento, es así que en algunas ocasiones hemos verificado que el propio documento, en origen llámese permiso del menor o de otro tipo de documento, es falso”, aseveró.

Por último, recomienda hacer en lo posible el trámite personalmente, recordando que tiene un costo de 234.000 guaraníes e informando que tiene un tiempo de espera de 40 min. a 2 horas en temporada alta.