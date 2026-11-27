La Dra. Leticia María Sosa Vega denunció ser víctima de violencia laboral, situación que atribuye a la Dra. Nilda Beatriz Villalba Real, directora del Centro Nacional de Toxicología. La presunta víctima asegura que la titular de la institución opera con impunidad debido a sus contactos con parlamentarios.

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La afectada relató que el conflicto comenzó cuando solicitó su permiso de maternidad. Según su testimonio, en esa ocasión la Dra. Villalba le espetó que no le correspondía proponer a su reemplazo ni decidir sobre su renuncia a otras responsabilidades.

¿Qué represalias denuncian los médicos del Centro Nacional de Toxicología?

Sosa Vega agregó que tanto ella como otros colegas sufren represalias cuando atraviesan problemas de salud o solicitan reposos médicos. Sostuvo que Villalba cuestiona sistemáticamente los certificados de los profesionales del servicio y los amenaza con remitir sus casos a asesoría jurídica, suspender sus vacaciones o recortar beneficios como la carga horaria de 12 horas semanales por vínculo, un derecho adquirido por ley.

La denunciante afirmó que la dirección no aplica los mismos criterios con el resto de los funcionarios, cuyos permisos y reposos son recibidos y autorizados sin objeciones. “Asistimos a las guardias enfermos en muchísimas ocasiones”, lamentó, tras advertir que, en otros casos, los documentos se “pierden” en la Jefatura de Recursos Humanos, lo que expone a los médicos a sumarios o situaciones comprometedoras.

¿Por qué aseguran que las denuncias contra la directora no avanzan?

La profesional sostuvo que sus reclamos y los de sus colegas no tienen eco institucional porque, supuestamente, Villalba Real cuenta con el respaldo de varios legisladores. Entre ellos mencionó al exsenador y actual vicepresidente Antonio Barrios, exministro de Salud durante la administración de Horacio Cartes.

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¿Qué respondió la directora Nilda Villalba sobre las acusaciones de maltrato?

Por su parte, la Dra. Villalba negó las denuncias y afirmó que actualmente está en curso una investigación administrativa en la que ya se presentaron las pruebas correspondientes. Señaló que, a su criterio, el proceso de mediación exige “confidencialidad” para resguardar las investigaciones y que esa reserva debería ser respetada también por la denunciante. “No quiero perjudicarla bajo ningún sentido, es la hija de mi compadre”, indicó.

Asimismo, la directora calificó la situación como “extremadamente injusta” y atribuyó el conflicto a un problema de índole personal. “El papá de esa doctora se casó con mi prima hermana y evidentemente quedó con un profundo trauma por la desintegración de su familia; ahora está actuando de esta manera para saciar su odio hacia mi familia”, concluyó.