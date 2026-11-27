Parte del frontis de la histórica Casa Silvero de Caazapá se derrumbó tras las últimas lluvias, dejando al descubierto el avanzado deterioro de una de las construcciones patrimoniales más representativas de la ciudad. Ante la situación, la Articulación Ciudadana ONGUSÚ pidió la implementación de medidas urgentes de protección y conservación para evitar que el inmueble termine colapsando por completo.

A través de un comunicado, la organización dijo que el daño del patrimonio histórico se debe a años de abandono y falta de respuestas institucionales por el estado actual de la edificación. Afirmó que el derrumbe no constituye un hecho inesperado, sino la consecuencia de un deterioro progresivo sobre el cual ya habían advertido anteriormente.

La entidad señaló que la Casa Silvero representa una parte importante de la memoria histórica, arquitectónica y cultural de Caazapá, por lo que su conservación no debería quedar supeditada únicamente a la situación de sus propietarios. El reclamo también fue formalizado mediante una nota dirigida al ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Juan Marcelo Cuenca Torres, por medio de la cual solicitaron la intervención técnica de emergencia de la institución y de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

En el documento, los integrantes de ONGUSÚ advirtieron que el colapso de parte de las paredes de adobe amenaza con afectar el resto de la estructura y deja expuestos varios elementos históricos que se encontraban en el interior del inmueble. Entre los objetos mencionados figuran cruces de madera, fragmentos de antiguos retablos y otras piezas de valor patrimonial que, según la organización, corren riesgo de destrucción al quedar expuestas a las condiciones climáticas y entre los escombros.

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Diócesis afirma que solicitó acompañamiento de Cultura

El obispo de la Diócesis de Caazapá, monseñor Marcelo Benítez, también se pronunció sobre el derrumbe y manifestó que existe preocupación por el estado de la Casa Silvero. Indicó que, desde la creación de la Diócesis y durante el tiempo que lleva al frente de esta, realizaron varias gestiones ante la Secretaría Nacional de Cultura para solicitar autorización y acompañamiento técnico para la restauración del inmueble.

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En un comunicado, la autoridad eclesiástica explicó que la institución considera que, por tratarse de un patrimonio histórico, no puede intervenir directamente en la construcción sin la autorización y el acompañamiento de la SNC. Asimismo, señaló que la Diócesis no dispone de los recursos económicos necesarios para afrontar por cuenta propia los trabajos de restauración.

Municipalidad también exige intervención urgente

Por su parte, el intendente de Caazapá, Amado Díaz Verón (ANR), solicitó la intervención de la Secretaría Nacional de Cultura para recuperar la histórica construcción.

A través de un pronunciamiento institucional, la Municipalidad informó que presentó formalmente un pedido de intervención técnica, cooperación entre instituciones y gestión de recursos para la restauración y puesta en valor de la Casa Silvero.

Piden intervención de emergencia

La organización solicitó a la Secretaría Nacional de Cultura una inspección técnica urgente y el apuntalamiento preventivo de las estructuras que todavía permanecen en pie, con el objetivo de evitar un derrumbe total.

Asimismo, pidió el resguardo y la elaboración de un inventario de los objetos históricos que quedaron expuestos tras el desprendimiento, además de la reactivación y ejecución prioritaria de trabajos de restauración y puesta en valor del inmueble.

ONGUSÚ recordó que la Casa Silvero está construida con paredes de adobe y materiales tradicionales vinculados al periodo colonial - franciscano, y que el inmueble es considerado un testimonio arquitectónico fundamental de los orígenes de Caazapá. La edificación forma parte del conjunto histórico conocido como Acera Parral, vinculado a las antiguas viviendas de la ciudad, capital del sexto departamento.