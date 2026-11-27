El ex CEO y ex vicepresidente 1° de Ueno Bank, Miguel Vázquez, continuará cumpliendo prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), en el marco de su proceso penal por supuesta lesión de confianza y otros hechos punibles más, en el que también están incluidos otros exintegrantes del grupo empresarial.

El procesado Miguel Vázquez había planteado apelación general contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 353, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado Primera Sala, integrada por Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Claudia Criscioni, mediante el cual se confirmaba la admisión de la imputación contra él, así como su prisión preventiva y los hechos endilgados a su persona.

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Sin embargo, Váquez terminó desistiendo de su recurso, presentado por el abogado Osvaldo Adib Bittar, durante el traslado de contestación, por lo que el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado, integrada por Silvana Luraghi, Digno Fleitas y Claudia Criscioni, tuvo por resistido el planteamiento a través del AI N° 372.

Con esta decisión judicial, Miguel Vázquez continuará bajo privación de libertad que fuera dictada por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, con el AI N° 359, en el marco de su proceso penal.

El empresario ligado a Ueno, Federico Miguel Vázquez Villasanti, actualmente está procesado por lavado de activos, estafa, conducta indebida en situaciones de crisis, conducta conducente a la quiebra, lesión de confianza, violación de llevar libros de comercio y asociación criminal.

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Exdirectivo del BCP también seguirá en prisión en caso Ueno

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado N° 2 Osmar Legal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Miguel Ángel Mora, exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), quien está procesado dentro de la causa N° 92 en la que también está imputado el expresidente Santiago Peña.

La abogada Raquel Talavera, quien ejerce la defensa de Miguel Mora, había solicitado una audiencia de revisión de medidas para su cliente. En la oportunidad, peticionó la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, presentando documentos para justificar su arraigo suficiente en el territorio paraguayo.

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Así también, el Ministerio Público había solicitado el cambio de la medida cautelar de la prisión por el arresto domiciliario, con la aplicación de la tobillera electrónica.

Sin embargo, el juez Legal señaló que “considera que no corresponde hacer lugar al pedido de sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario”, además que “el Ministerio Público haya manifestado su conformidad con la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, dicha postura no resulta vinculante para este órgano jurisdiccional”.

Añadió el magistrado que “la circunstancia de que se hayan realizado diligencias investigativas y procedimientos de allanamiento no implica necesariamente que hayan desaparecido los riesgos de obstrucción, debiendo considerarse el estado actual de la investigación, la naturaleza de los hechos investigados y la eventual existencia de diligencias pendientes”, por lo que consideró confirmar la prisión para Mora.