La Parroquia San Antonio de Padua de la ciudad de San Antonio prepara una celebración especial para vivir el espíritu de la Navidad a través de la fe, la música sacra y el encuentro entre familias.

La misa estará a cargo de los sacerdotes y las hermanas de los Heraldos del Evangelio, con cantos litúrgicos y villancicos en honor al nacimiento del Niño Jesús.

El encuentro se realizará el domingo 13 de diciembre, a las 8:00, en el templo parroquial de la ciudad de San Antonio, ubicado sobre la calle Tebicuary, esquina Río Salado.

La misa, el coro y la liturgia estarán a cargo de los Heraldos del Evangelio. Al término de la celebración eucarística, se desarrollará el tradicional Concierto Navideño, que cada año reúne a los fieles en torno al nacimiento de Jesucristo.

El párroco de la iglesia, presbítero Marcos Fretes, extendió una invitación a la comunidad y destacó el significado espiritual de esta actividad.

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El sacerdote señaló que la actividad se realiza cada año para recordar el nacimiento del Niño Jesús y promover la música sacra como parte de la tradición de la Iglesia católica.

“Es una fiesta de fe donde se revaloriza nuevamente la música gregoriana, que es la música de la liturgia católica, las músicas en latín y también los cantos folclóricos de la tradicional fiesta de Navidad”, manifestó.

Fretes resaltó además que el concierto representa una oportunidad para preparar espiritualmente el corazón y recibir al Salvador.

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“Es un gran momento de meditación, en el cual **preparamos nuestro corazón para recibir al Niño Jesús en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestro corazón”, afirmó.

Asimismo, indicó que la celebración busca fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer un espacio de encuentro para las familias.

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“Es un gran momento de encuentro en comunidad para revalorizar la música sacra y también para que sea un encuentro entre las familias”, agregó.

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“Por eso les invitamos a todos a que puedan ser partícipes el domingo 13 de diciembre, a las 8:00”, concluyó.

Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al número 0981247011.