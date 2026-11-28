A las 7:00 de hoy se inició la jornada de votación que se extenderá hasta las 17:00, en el marco de la cual el gremio de abogados elegirá a dos profesionales que los represente ante el Consejo de la Magistratura (CM). Para la jornada fueron habilitados a nivel país 17 locales por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Los comicios de este sábado, luego de poco más de dos horas de haberse iniciado, se llevan a cabo con normalidad y sin incidentes denunciados, de acuerdo con lo que indicó a ABC la fiscala Especializada en Delitos Electorales Sandra Ledesma.

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Para esta actividad cívica, se encuentran habilitados específicamente 40.933 profesionales del derecho, quienes tendrán a disposición un espacio en línea, habilitado por el TSJE para que puedan ingresar a través de cualquier celular, tablet o computadora con acceso a internet.

Uno de ellos es para que los abogados habilitados para depositar sus votos puedan conocer en qué local deberán votar, el número de Mesa Receptora de Votos y el orden respectivo.

El otro botón disponible es un simulador del uso de la máquina de votación, que incluye las listas, los nombres de los movimientos y los datos reales de los candidatos, titulares y suplentes.

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Desde la autoridad electoral señalaron que, en todos los locales de votación, distribuidos a nivel país, habrá tres tipos de mesas para asistir a los electores. Entre ellas: la Mesa de Ayuda, destinada a personas con discapacidad; la Mesa de Consulta, para que los electores verifiquen la mesa que le fue asignada; y la Mesa de Capacitación al Elector, espacio en el cual funcionarios de la institución asesorará sobre el uso de la máquina de votación.

Locales dispuestos para las elecciones de abogados para el CM

A través de la Resolución TSJE N° 196, la autoridad electoral dispuso la habilitación de dos sedes correspondientes a Asunción y Central de cara a los comicios del sábado 28 de noviembre.

Una es la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral con 20 mesas y la otra, es la de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con 50 mesas habilitadas.

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El TSJE habilitó como sedes de votación en:

Concepción y Alto Paraguay - Palacio de Justicia de Concepción - 6 mesas

San Pedro – Palacio de Justicia de San Pedro – 5 mesas

Cordillera – Palacio de Justicia de Caacupé - 12 mesas

Guiará – Palacio de Justicia de Villarrica – 5 mesas

Caaguazú – Palacio de Justicia de Coronel Oviedo – 15 mesas

Caazapá – Palacio de Justicia de Caazapá - 3 mesas

Itapúa – Palacio de Justicia de Encarnación - 15 mesas

Misiones – Palacio de Justicia de San Juan Bautista – 6 mesas

Paraguarí – Palacio de Justicia de Paraguarí - 10 mesas

Alto Paraná – Palacio de Justicia de Ciudad del Este – 30 mesas

Ñeembucú – Palacio de Justicia de Pilar – 3 mesas

Amambay – Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero – 10 mesas

Canindeyú – Palacio de Justicia de Saltos del Guairá - 4 mesas

Presidente Hayes – Palacio de Justicia de Villa Hayes – 5 mesas

Boquerón – Palacio de Justicia de Filadelfia – 1 mesa.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya integración está establecida en la Constitución Nacional (CN).

En ese sentido, por el artículo 262 de la ley suprema de la República del Paraguay, este órgano se conforma por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado; dos abogados de la matrícula, nombrados en elección directa.

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También lo integran, un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, y un profesor de las facultades de Derecho de las Universidades privadas.

En tanto que, por el artículo 264 de la Constitución, se señala cuáles son los deberes y las atribuciones del CM. Este refiere que tiene la facultad de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.