Un adolescente de 16 años resultó herido con un arma blanca durante una riña registrada el jueves 26 de noviembre, aproximadamente a las 20:30, en inmediaciones del Polideportivo Municipal de San Juan Bautista, donde se desarrollaba una exhibición gimnástica organizada por una institución educativa.

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En un video que se hizo viral se observa la pelea entre los jóvenes, mientras varios otros se limitan a filmar el episodio de violencia.

Según el informe de la Comisaría Primera, la víctima recibió una herida producida por un arma blanca, de características desconocidas, en la región del hemitórax derecho (pecho).

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Fue trasladado primero al Hospital Regional de San Juan Bautista y, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado a la capital del país para recibir atención médica especializada.

Como supuesto autor fue señalado otro adolescente de 16 años, quien, tras lo ocurrido, se dio a la fuga del lugar.

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El hecho fue comunicado al asistente fiscal de turno, Favio Caballero, quien se constituyó en el Hospital Regional de San Juan Bautista.

Asimismo, intervino personal del Departamento de Criminalística, a cargo del suboficial inspector Líder Acosta, quien realizó los procedimientos técnicos correspondientes.