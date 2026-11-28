Los fernandinos festejaron a la Virgen de la Medalla Milagrosa, patrona de “la ciudad más joven y feliz”. Durante la Santa Misa, que fue oficiada por el cardenal Adalberto Martínez Flores, el prelado reflexionó sobre el dolor que trajo a las personas el caso de Ueno Bank, y dijo: “no se puede poner paños fríos al sufrimiento de las personas”.

Recordó la situación actual de muchas familias afectadas por el caso de Ueno Bank, y dijo que no se puede ignorar el sufrimiento de la gente intentando poner paños fríos.

“Actualmente estamos ante una sensación de injusticia, desamparo, una crisis política. Hay personas que se sienten traicionadas por quienes debieron custodiar sus bienes y garantizar el funcionamiento de las instituciones. No podemos ignorar este sufrimiento y tampoco ofrecer respuestas fáciles, ni tampoco poner paños fríos en situaciones que afecta a todos ante preguntas dolorosas”, reflexionó.

Seguida a su reflexión, expresó, “que la esperanza cristiana nace en medio del sufrimiento, y de la desolación. María llora al pie de la cruz, y participa de la desfiguración del rostro de su hijo, de ese hijo que, en la transfiguración, brillaba”.

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El cardenal, compartió, además, con los presentes el mensaje de la necesidad de ayuda entre las personas.

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“Cuando se arrima el hombro, nuestras manos se ayudan unas a otras. Hay un dicho que a mí siempre me ha gustado y que la aprendimos en pandemia, que dice: que una mano lava a la otra mano, y ambas manos lavan la cara. Así, Dios también pide unas manos y un corazón, disponibles”, expresó durante la homilía.

Recordó a los presentes, que la tradición cristiana contempla a María, en ella a la mujer, que unida a Cristo participa de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. “María permaneció de pie en el calvario. En medio de la oscuridad nació aquel, que diría después: -Yo soy la luz del mundo-”, recordó.

En otro momento, reflexionó, sobre la importancia de la ayuda de la feligresía, y en ese sentido, agradeció a los feligreses que colaboraron con el cambio de los tejados del templo que quedaron perforados tras el granizado que cayó en la ciudad de Fernando de la Mora, en octubre de este año.

La celebración eucarística se desarrolló con una participación multitudinaria. Al término de la homilía, los fernandino y devotos de la Virgen de la Medalla Milagrosa, junto a los sacerdotes, rezaron la oración de la Medalla Milagrosa. Luego el público presente, participó de una serenata y de juegos pirotécnicos que se preparó para celebrar la fiesta de la patrona de los fernandinos.

Como broche de oro, el Equipo de Asunto Económico de la parroquia ofreció una cena show a los fernandinos. Los colaboradores informaron que prepararon 400 platos de G. 75.000 cada uno al público. Con la recaudación podrán continuar con las reparaciones pendientes del templo y el sostenimiento de la casa parroquial.