La primera de dos noches de música, en el marco de la serenata por el 127º aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, se desarrollará este domingo en el Estadio Municipal “Roberto Ramón Acevedo Quevedo”, de esta capital departamental, con la presencia destacada de la cantante Jazmín del Paraguay.

El anuncio fue realizado por la Municipalidad, que está a cargo de la organización del evento. Desde la comuna informaron, además, sobre la presencia de varios artistas locales que brillarán en el escenario junto a la cantautora pedrojuanina.

El acceso será libre y gratuito

Según la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, el acceso al evento será libre y gratuito. La cita del domingo iniciará a las 18:30 con el Conservatorio Municipal de Músicos, seguido de la Escuela Municipal de Danzas Paraguayas.

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Según el programa oficial, otros artistas que actuarán en la primera noche son el Trío de Arpas Paraguayas y el Grupo Contratiempo, además de otros artistas que se destacaron en las últimas ediciones del Festival Canta Pedro Juan.