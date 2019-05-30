Autodenominados “sintecho” atropellan Municipalidad de Ypané

El grupo está ocupando la plaza “Juan Manuel Gondra de Avay” y predios privados.

La multitud exigió a las autoridades un informe sobre la situación del inmueble que ocupan desde el año pasado.

“Estos invasores exigen informe sobre una propiedad privada y la Junta resolvió no reconocer más comisiones en asentamientos y ocupaciones, y además ya se les aclaró que es privado y sus dueños están al día con los impuestos”, expresó el intendente Horacio Ortiz (PLRA).

Dijo que el terreno invadido pertenece a la familia Villasboa, y agregó que los dirigentes de los “sintecho” cobran 300.000 guaraníes para ocupar las parcelas de tierras.

El intendente Ortiz lamentó la inacción de la Fiscalía para proceder al desalojo tanto de los predios privados como de las plazas.

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Desde el año pasado se produjeron 15 ocupaciones ilegales de inmuebles privados y públicos en Ypané.