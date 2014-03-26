“Cartes”, sin cabeza en medio de la huelga

“Yo ofrezco mi cabeza en la plaza pública, si se llega a vender un solo ladrillo del Estado. Este Gobierno no va a vender nada”, dijo en octubre del año pasado el presidente Horacio Cartes como respuesta al rechazo de la Ley de Alianza Público-Privada que, según algunos sectores sociales y políticos, privatizará servicios básicos como la educación.

Por ello, el Centro Paraguayo del Teatro, a través de la actriz Malena Bareiro, ideó esta forma de protesta, explicó en contacto con ABC Color Pachín Centurión Colarte.

Dijo que se trata de una submodalidad dentro de la del teatro callejero y que esta no es la primera vez que la actriz lleva adelante este tipo de protestas. El año pasado hizo algo parecido pero para protestar contra Federico Franco, por lo que la llevaron detenida.

“Estamos haciendo lo que él dijo”, señaló Centurión en referencia a la declaración hecha por el Presidente.

