Chaco Central se proyecta al desarrollo logístico y apunta al crecimiento de sus Mipymes

Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios del MIC, comentó que la presentación del anticipo del “Plan Nacional de Logística” que está por lanzarse de forma oficial, fue preparado por varios meses, considerando la infraestructura que será necesaria para potenciar el crecimiento chaqueño, para hacer del territorio un lugar proyectado al crecimiento y la logística.

“No queremos que Paraguay y el Chaco sea un mero espectador, si no hacerlo protagonista del desarrollo y punto importante de conexiones no solo terrestres si no también aéreas, por eso la intención es que esté preparado el sector público y privado para aprovechar estas oportunidades”, comentó.

Otro punto, resaltado es que hay un sólido respaldo de parte de las cooperativas y los ciudadanos están comprometidos con el territorio y eso prepondera el éxito de cualquier emprendimiento. En cuanto a los Mipymes, en una presentación hecha también por el viceministro de Mipymes Isaak Godoy, destacó que los emprendedores chaqueños no precisan más trasladarse a la capital del país para la realización de muchos trámites, mismo la creación de empresas ya se puede realizar mediante su plataforma a un costo cero y además mediante una reciente resolución.

Agregó que las Mipymes pueden también ahora ser financiadas vía cooperativas, algo reciente ya que antes las cooperativas no podían otorgar préstamos a las S.A, pero ahora pueden hacerlo si la conformación de estas se tratan de sus socios, los cuales incluso pueden tener un tener un retorno cooperativo.

Sobre el punto, Ronald Reimer, presidente de la Cooperativa Chortitzer, dijo que por el momento mucha de la economía del Chaco descansa aún en el sector primario, dependiendo mucho del clima en los sectores de tambo, ganadero y agrícola y por ende proyectan desarrollar un valor agregado como industria para estabilizar la producción y preparar al Chaco para consolidar su crecimiento.

Hizo referencia además a la cantidad de migrantes laborales de todo el país que se asientan en la zona, refiriendo que hay muchos talentos por integrar para tener ingresos dignos para todos.

En cuanto al sector mayoritario del emprendedurismo en el Chaco, Reimer sostuvo que el fuerte por el momento son los talleres metalúrgicos, servicio de maquinarias y los diversos comercios que buscan nichos en el mercado pero destacó que hay mucho mas que se puede desarrollar.