Chaco Central no estaría preparado para una tercera ola de covid-19

“Tenemos pocos casos de covid-19 actualmente. Un gran esfuerzo se está haciendo para mantener los protocolos y también la vacunación. Al cierre de octubre solo registramos 14 casos de contagio, cuando en un momento llegamos a registrar casi 400 casos por mes en los tiempos más difíciles”, mencionó el Dr. David Vergara, secretario de Salud de la Gobernación de Boquerón. Agregó que actualmente la situación está controlada, no obstante, aclaró que no están bajando la guardia ya que con el ingreso de las nuevas cepas no se sabe cómo evolucionará la situación en los meses que se vienen. De todas formas puso énfasis en que se debe seguir respetando los protocolos y fortaleciendo las instituciones de salud en los centros de referencia.

En cuanto a las cifras de fallecidos en el departamento de Boquerón, hasta el último corte de octubre, suman 102 personas, siendo el distrito más afectado Loma Plata con 44 fallecidos.

“A nivel mundial es un desafío; ningún sistema de salud puede decir que está en condiciones de enfrentar un rebrote, pero si llega la tercera ola estaríamos mucho más en condiciones gracias a las inversiones, como por ejemplo la planta de oxígeno, pero la gran falencia es siempre la falta de doctores en las diversas especialidades médicas”, agregó Vergara, quien también hizo hincapié en que una buena parte de la población en el Chaco aún es reticente al Plan Nacional de Vacunación, y que las inmunizaciones van lentamente.

Estructura desfasada

En cuanto a la reforma del hospital de Mariscal Estigarribia, mencionó que es una estructura ya desfasada en el tiempo y que fue creciendo a la medida de la población; actualmente está en pésimas condiciones y no se aumentará el número de camas debido a que no hay recursos para la contratación de más personal de blanco, pero que el ala de internación va a ser reformada. Esto sería financiado con recursos de la Gobernación de Boquerón y aún no se precisó cuál será el monto a destinarse a ese fin.

Vergara finalizó advirtiendo sobre los viajes internacionales, recordando que aún la pandemia no terminó por lo que no se deben abandonar los cuidados y el respeto al protocolo sanitario.