Acusan a gobernador de Alto Paraguay por despido masivo del personal del IPS en Puerto Casado

Yesica Fleitas, licenciada en enfermería, dijo que se manifestó en apoyo a sus compañeros despedidos injustamente, mencionó trabajar en la institución desde hace casi 3 años, y teme perder su puesto, ya que estaría también en la lista de funcionarios desvinculados.

Culpo directamente al gobernador José Domingo Adorno de estar detrás de todas estas destituciones, por el solo hecho de que no comulgan su ideología política de prepotencia, esto no puede suceder en ninguna institución pública y mucho menos en el área de la salud, refirió.

“Desde hace bastante tiempo veníamos escuchando de boca de los operadores políticos del gobernador, que seriamos cambiados de nuestro lugar de trabajo todas aquellas personas que no apoyamos a la linea política del oficialismo, y ahora se cumple. Es una verdadera pena que siendo profesionales se nos tenga que manosear de esta forma”, sostuvo.

Por su parte, Odilia Arias, personal administrativo, quien también quedó sin trabajo, lamentó que la vieja practica prebendaría siga en el ámbito de la salud.

Refirió que como prueba de que detrás de todo esto esta el gobernador Adorno, se puede observar en las redes sociales “los agradecimientos para el jefe departamental de parte de los nuevos funcionarios que están entrando en reemplazo nuestro, mucho de ellos inclusive ni siquiera son de la zona.

Tenemos informaciones de que en los próximos días continuarán los despidos, no solo en este local, sino también en el hospital distrital y otras instituciones públicas del distrito, pues la idea es sacar a todas las personas que no apoyen la candidatura del pre candidato a la presidencia Hugo Velázquez, linea política a la que responde el gobernador, quien además pretende imponer la candidatura de su esposa Silvana Fretes como su sucesora en la gobernación.

Hoy nos manifestamos pacíficamente, pero si no tenemos respuesta positiva a nuestro razonable pedido de recuperar nuestros lugares de trabajo, realizaremos medidas más extremas y no descartamos la posibilidad de tomar el local de la institución, refirió Arias.

Esta no es la primera vez que se le sindica al gobernador Adorno de estar detrás de la destitución de funcionarios públicos del departamento de Alto Paraguay, de hecho en Fuerte Olimpo, el ex director del IPS, Dr. Seecil Gallagher también acuso al jefe departamental de apartarlo de su cargo por no responder a sus interés políticos.

En idéntica situación también fueron apartados de sus lugares de trabajo personal de la Secretaria de Acción Social de la capital departamental.

“Buscan culparme de cosas negativas”

Por su parte, el jefe departamental negó categóricamente estar detrás de estas desvinculaciones. Dijo que no tiene el poder de realizar este tipo de decisiones.

“Lo que si suelo realizar es buscar conseguir empleo a personas y jóvenes de mi departamento, pero siempre respetando las leyes. Lastimosamente cuando se da este tipo de hechos, buscan culparme a mi de las cosas negativas, y no ven las cosas positivas que estoy realizando dentro de la zona”, se justificó Adorno.