Demolición de hogar de ancianos en Fuerte Olimpo genera conflicto entre Municipalidad y MSPBS

El intendente Moisés Recalde (ANR) dijo que se enteraron por denuncias de los vecinos de que el local del asilo estaba siendo demolido por personal de la empresa encargada de construir la Unidad de Salud Familiar.

“Ante este grave atropello me apersoné en el local, donde efectivamente pude evidenciar que el asilo se encontraba ya casi totalmente demolido, por lo que pedí explicaciones a los obreros, quienes me relataron que solo cumplían órdenes de los responsables de la empresa contratista”, dijo el intendente.

Agregó que el asilo fue construido en el 2019 por la administración anterior y, si bien en estos momentos no tenían inquilinos que habiten el local, estaban en pleno proceso de reestructurar la funcionalidad a fin de que sea utilizado por los abuelitos del distrito.

Inicialmente, cuando fue construido el local fue utilizado a medias y se tuvo a algunos ancianos viviendo en el lugar; es más, hasta existe una comisión creada dentro de la comunidad para encargarse de hacer funcionar el sitio. Con la pandemia del COVID-19 se dejó un poco de lado el funcionamiento del refugio, por lo que ningún abuelito estaba viviendo en el lugar.

“Por este local se invirtieron casi G. 200 millones, dinero del presupuesto municipal, por lo que no se puede entender la actitud asumida por las autoridades de salud al autorizar la demolición del asilo, por lo que pedimos una urgente solución a las autoridades de la Itaipú Binacional, encargada de la construcción de la USF”, manifestó el jefe comunal.

“Intentaremos llegar a un acuerdo con los responsables de esta demolición, en el sentido de que se comprometan a construir un nuevo local; caso contrario, nos veremos obligados a accionar judicialmente”, dijo finalmente el jefe comunal.

Por su parte, el ingeniero Raúl Silva, fiscal de obras de la Itaipú, dijo que recibieron la orden del Ministerio de Salud para realizar la demolición, por lo que ellos no hicieron un atropello.

Sostuvo que la USF está ejecutándose a un costado del asilo, siendo la empresa UB construcciones, de Ubaldo Brítez, la encargada.

Predio del Ministerio de Salud

El director de la XVII Región Sanitaria, Dr. Giovanni Gallagher, dijo que no se puede hablar de atropello, tal como denuncia el intendente, ya que el predio donde se encontraba el asilo de ancianos es propiedad del Ministerio de Salud, después de que lo recibiera en donación del propio municipio en el 2020.

La obra de la USF fue construida sobre una altura significativa, por lo que con cada lluvia el local del asilo prácticamente quedaba inundado; además, las paredes presentaban varias grietas, lo que representaba todo un peligro.

“En varias oportunidades hablé con el intendente para ver qué se podía hacer al respecto y, como no encontré respuesta alguna, no tuvimos otra opción que autorizar la demolición del local, atendiendo a que el asilo se encuentra dentro de nuestra propiedad, por lo que no necesitamos autorización del municipio”, refirió el galeno.

Manifestó que el asilo no estaba habitable desde hacía bastante tiempo, además de que el local presentaba un aspecto deplorable, al costado de la nueva construcción de la Unidad de Salud Familiar.