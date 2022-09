Pobladores de Loma Plata denuncian que no tienen agua

Marco Ibarrola, poblador de Loma Plata, denunció que si bien el problema de falta de agua lo sufren constantemente desde junio pasado, por problemas con el acueducto, hoy se comunicó con la administración de la Essap de Loma Plata para exigir la provisión de agua y le dijeron que desde el martes pasado “no hay agua”.

“Es ‘normal’ lastimosamente para los pobladores de Chaco Central no tener agua a pesar de la millonaria construcción del acueducto, pero en junio pasado, ya había hablado con la administración de la Essap para solicitar carga de agua y en ese momento ya me dijeron que tenían problemas de cañería. Siempre es lo mismo y se tiran la pelota entre la Essap y el consorcio encargado de la construcción del acueducto”, manifestó Ibarrola.

El poblador relató que esta mañana, volvió a comunicarse con la administración de la Essap para solicitar la provisión de agua.

“En junio me dijeron que recién en setiembre íbamos a tener agua. En aquel entones ya denuncié y en 10 días se recuperó la provisión. Hace dos semanas volví a hacer mi pedido de agua. Esta mañana le digo a la administración de Essap que estoy esperando mi agua para cargar mi aljibe y me dijeron que no tienen agua de nuevo. Ayer no más vi que a mi vecino sí le cargaron”, relató.

Denuncian distribución a “privilegiados”

“Me dijeron que me acerque a la oficina para hablar, para que me muestren los números y le dije que no quiero ver números, que lo que quiero es que haya agua, que funcione el sistema. Ya habíamos denunciado hace tiempo el desvío de cañería para proveer a privilegiados, para sus tajamares, y nada. Si el agua no llega a Loma Plata, tampoco llegará a Filadelfia, Neuland y menos a los pueblos originarios”, añadió.

Ibarrola lamentó que el acueducto no funcione y que las comunidades tengan que sufrir la falta de agua en medio de la sequía porque hace meses que no llueve en la zona.

“Son más los días sin agua que días con agua”, dijo.

Al respecto, consultamos con la administración de la Essap de Loma Plata, desde la cual nos confirmaron que no hay agua por problemas en las cañerías. Nos derivaron con el jefe, el Ing. César Martínez, pero el número de teléfono que nos proveyeron con terminación 031 da apagado.