Concejales, funcionarios y proveedores exigen a fiscalía la investigación de la administración del intendente de Puerto Casado

Los funcionarios municipales afirman que no perciben sus salarios desde hace 5 meses, lo que afecta directamente a la economía familiar. El intendente no se hace encontrar ni tampoco da una respuesta del por qué no desembolsa los salarios, coincidieron en señalar los manifestantes.

Al grupo se les sumó también varios proveedores de insumos y mercaderías a la Municipalidad. Los mismos mencionan que recibieron cheques sin fondos de parte de la administración municipal, que hasta la fecha no pueden efectivizar lo que les perjudica en la actividad comercial.

Los ediles también denuncian que no perciben sus dietas, algunos inclusive desde hace 6 meses, como una suerte de venganza de parte del intendente por las denuncias que realizan en su contra.

El grupo de manifestantes se encuentra reunido desde este martes frente al local de la Municipalidad a la espera de recibir alguna respuesta positiva de parte del jefe comunal, sin embargo, éste no aparece por la institución.

Pedido de intervención

El pasado 1 de diciembre, 8 de los 12 concejales que integran la Junta, resolvieron aprobar un pedido de intervención de la administración del intendente Hilario Adorno (ANR), para esclarecer supuesto hechos de corrupción que pesa contra su gestión.

Los ediles desconocen en qué se gastaron los recursos comunales recibidos por el intendente, y aclararon que ellos no pueden ser cómplices del mal manejo de los bienes municipales, razón por la cual están solicitando la intervención.

Los concejales firmantes del pedido de intervención son: Virgilio Chamorro, Ángela Domínguez, Claudio Martínez, Saturnino Ferreira, Emilce Díaz, Laura Díaz y Domingo Vera, todos colorados, a quienes se les sumo Félix Cantero del FG.

Estos mismos legisladores comunales presentaron una denuncia contra el intendente ante la fiscalía, sobre la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa y lesión de confianza. En base a esto, el Ministerio Público dispuso la apertura de una causa y designó al fiscal Carlomagno Alvarenga para dar inicio a la investigación en relación a los hechos denunciados.

Ministerio Público

Consultado al respecto de la petición de los manifestantes, el fiscal de la causa dijo que aún no puede realizar una constitución en la sede municipal de Puerto Casado, ya que primeramente se debe tener un panorama claro sobre la denuncia que pesa contra el intendente.

“En este sentido, lo primero que debo realizar es escuchar a los denunciantes, razón por la cual se está preparando las citaciones de los concejales, a fin de dar explicaciones sobre los hechos denunciados”, indicó.

Agregó recién una vez se tenga esta primera diligencia se constituirá en la Municipalidad, ya que la constitución se hace para verificar la veracidad de los hechos denunciados.

“No podemos constituirnos solo para hablar con la gente, sino para buscar elementos de los hechos denunciados que sirvan para justificar o demostrar los supuestos hechos de corrupción que se le atribuye al jefe comunal”, refirió finalmente el representante del Ministerio Publico.

Intentamos conocer la versión del intendente Adorno, sin embargo este no respondió a nuestro llamado.