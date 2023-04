En Puerto Sastre se manifiestan por falta de médicos

No saben adónde recurrir cuando se enferman en la comunidad, ya que en el puesto de salud no tienen un médico permanente, según indicaron los habitantes que decidieron movilizarse. Reclaman a las autoridades de la región sanitaria que medien para resolver el delicado problema que les afecta.

“Hoy estamos en manifestación para pedir la urgente contratación de un médico, para nuestra población”, dijo el presidente de la comisión vecinal, Derlis Martínez. Añadió que “anteriormente teníamos dos médicos que trabajaban en la comunidad, ahora contamos con un profesional que viene de manera periódica, por lo que por varios días quedamos sin el servicio de un galeno”.

En estos días abundan los problemas de salud, las personas aquejadas de diferentes enfermedades acuden al puesto de salud, pero lastimosamente no tenemos médicos. Desde hace bastante tiempo estamos reclamando a las buenas para que se contrate los servicios de un profesional y, al no tener respuesta, no tenemos otra alternativa que salir a la calle a manifestarnos, expresó.

“La medida de fuerza es de forma pacífica, por el momento, pero procederemos a endurecer en caso de que no tengamos un eco favorable. Nuestra comunidad soportó el inconveniente de la inundación de la cual estamos tratando de salir, pero esto dejó como secuela un sinnúmero de enfermedades, sobre todo en los niños, y como consecuencia varios de ellos no acuden a la escuela”, refirió el poblador.

Promesas

Para el joven Osmar Guppi, quien además se desempeña como concejal municipal de Carmelo Peralta, “esta situación de falta de médico es un problema de hace bastante tiempo, sin que hasta la fecha tengamos una respuesta positiva de parte de la región sanitaria y del mismo Ministerio de Salud”.

“A cada reclamo que realizamos referente al tema solo escuchamos promesas de que en breve se estará solucionando esta situación, pero los días pasan y seguimos en la misma. Al final nosotros somos los que más sufrimos esta penosa realidad”, manifestó.

Cruzar el río

La población de Puerto Sastre se ubica a orillas del río Paraguay, a unos 620 km de Asunción. Cuando suceden urgencias de salud, se tiene que abordar una embarcación y cruzar el río Paraguay para llegar a la otra orilla, en la comunidad de Vallemí, de Concepción, ubicada a unos 10 km aguas abajo.

Pero, la situación se complica sobremanera cuando la evacuación del enfermo se tiene que realizar en horas de la noche o en días de inclemencias del tiempo, por el temor de ser sorprendidos en el río por algún temporal.

En estos momentos, el único camino que une a esta comunidad con la nueva ruta Bioceánica se encuentra totalmente destrozado a consecuencia de las inundaciones que se produjeron luego de las grandes lluvias de febrero y marzo.

Nueva promesa de contratación de un profesional

El Dr. Giovanni Gallagher, director de la XVII Región Sanitaria, dijo que en el transcurso de esta semana o inicios de la próxima se estará solucionando la situación con la contratación de un médico para la Unidad de Salud Familiar de Puerto Sastre. “Ya tenemos la promesa desde el mismo Ministerio de Salud”, dijo el galeno.