Encapuchados asaltan bodega en Fuerte Olimpo

El suceso llamó la atención de los pobladores de esta tranquila comunidad, atendiendo a que es la primera vez que ocurre un hecho de esta envergadura.

El asalto se registró en el interior de la bodega Cielito, ubicada en el barrio Don Bosco de esta comunidad. Según el informe policial, dos personas con rostros totalmente cubiertos ingresaron al mencionado local alrededor de las 21:43 de ayer, sábado.

Se llevaron la recaudación del día -la suma de G. 4 millones- y se dieron a una precipitada fuga.

Uno de los asaltantes portaba un arma de fuego y era el que dio la voz de asalto al sorprendido dueño del local, Jorge Edison Gallagher, quien no opuso resistencia, ya que al momento del asalto se encontraba solo, lo que facilitó aún más el proceder de los marginales.

Encapuchados llegaron y “pensé que era una broma”

El propietario de la bodega, aún bastante consternado por lo acontecido, dijo que inicialmente pensó que se trataba de una broma, atendiendo a que este tipo de asalto nunca ocurrió en la comunidad y solo se podía ver en televisión, cuando sucedía en otras regiones del país.

“Las dos personas que ingresaron tenían el rostro totalmente cubierto, primero con pasamontañas, luego se colocaron remeras tipo tapabocas, y hasta inclusive se cuidaron de taparse hasta las manos, al menos el que tenía la bolsa donde se me ordenó que cargue el dinero”, dijo el afectado.

“Esperaron el momento oportuno para ingresar, atendiendo a que de forma permanente los clientes entraban y salían del local. Entraron a los apurones y me dijeron: ‘Esto es un asalto’. Me quedé sorprendido y sin poder reaccionar, ya que verdaderamente pensé que era una broma de mal gusto”, relató.

“Pero al insistir en que se trataba de un asalto y que procediera a cargar el dinero en la bolsa, comencé a recuperar el aliento y darme cuenta que la cosa era seria”, sostuvo la víctima.

Encapuchados se llevaron billetes de alta denominación

“Solo se interesaron en que se les cargue dinero de alta denominación, como los de G. 50.000 y G. 100.000, no así lo que utilizamos como sencillo para vueltos, los de G. 10.000 y G. 20.000, y cada momento me repetía que me apure, mientras que me apuntaba con el arma de fuego y uno de los dedos en el gatillo, presto a disparar si no cumplía su orden”, rememoró.

“El que tenía el arma era el único que hablaba, parecía ser un muchachito joven de constitución delgada y pequeña; su cómplice, quien no pronunció ninguna palabra, era un hombre más fornido”, detalló.

“Esto también se pudo evidenciar luego en las cámaras de seguridad que posee el local”, agregó.

“Los asaltantes llegaron a pie y, una vez consumado el robo, huyeron de la misma forma. Inicialmente, intenté seguirles, con la ayuda de unos jóvenes que pasaban en ese momento por mi local”, dijo el dueño, “pero luego fue en vano, ya que los marginales se perdieron en la oscuridad”.

Primera vez que ocurre

Un asalto y posterior robo de esta forma es la primera vez que sucede en esta localidad chaqueña, por lo que debe alertar a los escasos uniformados policiales con que cuenta esta comisaría.

Piden a los responsables de la seguridad redoblar los trabajos de prevención, realizando patrullajes por los barrios, ya que este tipo de acciones son casi nulas. También solicitan que se realice el control de documentación de las numerosas personas extrañas que visitan la población.

La investigación

Desde la comisaría local, su titular, el suboficial Nimio Rolón, dijo que las investigaciones para tratar de dar con los responsables de este hecho de asalto y robo están en pleno proceso.

Ya se dio participación a los uniformados del Departamento de Investigaciones, quienes trabajarán en las imágenes captadas por cámaras de seguridad en el momento del asalto.

También se comunicó del hecho a la fiscalía de la comunidad, aunque esta unidad del Ministerio Público se encuentra en una delicada situación por la falta de un fiscal permanente, tras el accidente automovilístico que sufriera el titular, Andrés Cantaluppi, que se encuentra con permiso por enfermedad.

Ante esta situación, la unidad se encuentra con fiscales itinerantes que son designados solo por unos pocos días, pero al no ser de esta sede nunca vienen a la comunidad.

En estos momentos, el fiscal Fredy Fernández, de la unidad de Puerto Casado, es quien está interinando.