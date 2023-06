Intendente de Boquerón justificó la falta de entrega de almuerzo escolar

“Nosotros recibimos las transferencias mensualmente de Fonacide por 166 millones. Según la planificación del MEC teníamos 800 alumnos a los cuales entregar y decidimos no hacer el llamado porque con el monto recibido no íbamos a llegar a todos los alumnos (...) el dinero está en caja”, subrayó César Ignacio González.

Agregó que no se trata de una falta o un mal manejo, ya que la idea detrás de esperar para realizar el llamado a licitación era no hacer una deuda que no podían pagar. “No es ninguna infracción ni delito, esa plata está y no quisimos hacer un llamado sin tener lo suficiente para cubrir la deuda”, reiteró.

Almuerzo escolar en el Chaco

Una de las principales falencias de los municipios en el Chaco es la distribución del almuerzo escolar, igual situación se replica en Mariscal Estigarribia en donde los alumnos están por dos años sin recibir dicho beneficio.

Una de las causas que más alegan los intendentes es que Fonacide no realiza la totalidad de las transferencias, a veces solo en un 30 o 40% lo que repercute directamente en la regularidad de la entrega del almuerzo, algo esencial en las zonas rurales o comunidades nativas en donde muchos niños dependen del mismo para alimentarse.