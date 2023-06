Médanos del Chaco: productores solicitaron más datos sobre proyecto de explotación de gas

Esta mañana en el local de la Cosanzo 17 el diputado por el departamento de Boquerón, Edwin Reimer volvió a presentar su proyecto de explotación de gas de la zona del Parque Médanos del Chaco el cual que fue rechazado hace poco tiempo. La iniciativa fue a pedido de varios productores de la zona.

“Queremos crear conciencia de lo que está perdiendo el país, esto va generar riqueza y fuentes de trabajo y todo se va quedar acá, ahora toda esa riqueza se va a otro país, queremos que se despierte la ciudadanía, si se van a echar 100 árboles plantemos 1.000″, alegaron simpatizantes, subrayando que como país dedicado a la explotación de sus recursos la iniciativa no debe ser cajoneada.

La situación de rechazo del proyecto en su primera presentación afectó a varias empresas concesionarias y permisionarias de explotación cuyas licencias fueron otorgadas desde antes de la creación de las leyes que otorgan a la zona en área silvestre protegida, es decir, hace casi 30 años.

“Lo que la gente no sabe es que en el lugar ya hay un pozo, no es nuevo y las primeras exploraciones tienen décadas y no se informa realmente cuánta plata está perdiendo el país comprando gas del exterior”, enfatizaron. A poco de culminar su periodo el diputado buscó nuevamente acogerse al apoyo del sector productivo, alegando que la explotación de dicho recurso traerá más beneficios que prejuicios y que será poca el área afectada del parque.

Varios representantes de gremio además calificaron de desatinada la oposición de muchas ONG´s las cuales viralizaron en redes sociales con un fuerte clamor popular que la campaña “Lo médanos no se tocan” que levantó en un primer instante más de 10 mil firmas en contra del proyecto. Al respecto Reimer refirió que Paraguay cumple gran parte de sus leyes ambientales y que la extracción de gas no implicar “arrasar” con el área silvestre. “Nadie nos paga nada por ser un país 100% sustentable”, agregó.

“Muchos países tiene la potestad de exportar sus recursos naturales, Paraguay tiene una de las leyes medioambientales más emblemáticas y está demostrado que muchas de las leyes ambientales se cumplen”, dijo también a su turno en presidente de la Cooperativa Neuland, Heinz Bartel.

En la reunión estuvieron presentes además representantes de la Asociación Rural del Paraguay regional Boquerón, representantes indígenas de la zona del parque Médanos del Chaco, de la Asociación de productores de Agua Dulce, ganaderos y otros representantes de cooperativas.

La iniciativa estaría nuevamente en la orden del día de la Cámara de Diputados en la última semana de junio, por lo que si no posee al apoyo suficiente pasaría a archivarse definitivamente.

Sobre el parque Médanos del Chaco

Ubicado a más 750 kilómetros de Asunción, en el extremo noreste del Chaco paraguayo, el Parque Nacional Médanos del Chaco es un escenario de increíble belleza natural y hábitat de decenas de especies de la fauna amenazas de extinción. En sus 605.075 hectáreas se concentran variedad de flora y fauna características de la región.

“Hasta el día de hoy se puede observar allí las heridas que dejaron las prospecciones de los años ochenta del siglo pasado. Esto es una prueba impresionante del tiempo que necesita este ecosistema para recuperarse, si es que conserva su capacidad de recuperación”, expresó en su momento parte de un comunicado del equipo del programa Paraguay Salvaje, rodado gran parte en el Chaco y que encabezaron varias iniciativas para evitar el avance de la potencial explotación.

El Parque Nacional Médanos del Chaco se encuentra también en la lista provisional de Patrimonios Mundiales de la UNESCO, es decir, la UNESCO reconoció su potencial como futuro Patrimonio Mundial, cuya declaración sería un gran valor. Sin embargo, para recibir la valiosa declaración se deben cumplir varios criterios y uno de ellos es que el Estado garantice su protección lo que está a punto de ser vulnerado.