Alto Paraguay: festival político; se oferta cargo de gobernador

El Auto Interlocutorio Nº 133/2023 del Tribunal Superior Electoral resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por Ricardo Duarte Filho, por el cual se revoca el A.I Nº 30/2023 de fecha 2 de junio, dictado por el Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay, que había otorgado una medida cautelar a la ahora exgobernadora Cinthia Benítez para que pueda asumir el cargo hace un mes.

Con esta nueva resolución, el Tribunal Superior de Justicia Electoral deja sin efecto las resoluciones de la Junta Departamental, la primera de ellas relacionada a la cesación del cargo de gobernador de Duarte Filho y la segunda al nombramiento de Benítez como jefa departamental.

A partir de esta nueva disposición emanada por la Justicia Electoral, Duarte Filho debe volver a ocupar el puesto de gobernador, cargo para el cual fue elegido en enero tras la renuncia del exgobernador José Domingo Adorno, quien había renunciado para candidatarse a la diputación.

Este enredo político tiene como principal responsable a la propia Justicia Electoral, que desde el inicio no supo dar un corte definitivo a las denuncias planteadas por ambos concejales, sobre todo a sabiendas del escaso tiempo que resta para que culmine este actual mandato.

Burocracia

La medida cautelar que le había otorgado la Justicia Electoral de Concepción a la ahora exgobernadora el pasado 2 de junio hizo que se retrasen varios pagos pendientes en el departamento, entre ellos a proveedores, funcionarios y hasta estudiantes becarios. Todo esto debido al tiempo perdido de la burocracia publica para lograr que la firma de la mujer sea reconocida en el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Fomento.

Con este nuevo panorama y tras la resolución del TSJE, otra vez se debe comenzar de foja cero en relación a estos trámites burocráticos, lo que demuestra una total irresponsabilidad no solo de estos concejales, sino también de la propia Justicia Electoral.

Hechos

A inicios de este año se produjo la renuncia del exgobernador José Domingo Adorno, recientemente reciclado en carpas de Honor Colorado. El político se candidató al cargo de diputado y, para llenar la vacancia, la Junta Departamental, por unanimidad de sus 7 miembros, procedió a elegir a Ricardo Duarte Filho para ocupar el cargo y así culminar el periodo de gobierno que fenece este 15 de agosto.

Sin embargo, después del 30 de abril, al culminar las elecciones generales en que se eligió a las nuevas autoridades de nuestro país se inició una verdadera batalla política entre estos concejales. Esto se debería a que Duarte Filho no habría cumplido con lo pactado, de apoyar a tres concejales que buscaban el rekutú.

El gobernador no solo no habría cumplido su promesa, sino que procedió a direccionar todos los recursos de la Gobernación para apoyar la candidatura de su hermano, el ex intendente municipal de Carmelo Peralta Domingo Duarte, quien sí logró acceder a una banca como concejal departamental.

De los 7 integrantes de esta Junta Departamental, 5 concejales votaron durante una sesión ordinaria para sacar de su cargo de gobernador a Duarte Filho y nombrar en su reemplazo a Cinthia Benítez. A partir de esta situación se tropezaba con la existencia de 2 gobernadores quienes pretendían ocupar el cargo.

Ambos concejales recurren a la Justicia Electoral de Concepción, que falla a favor de la mujer, otorgándole una medida cautelar para tomar posesión de su cargo. Ahora es el propio Tribunal Superior Justicia Electoral el que decide anular todas estas actuaciones y devolver su cargo al gobernador.

Repartija política

La pelea entre ambos concejales no solo sirvió para que se acentúe la tremenda división política y social existente en el Alto Paraguay entre los partidarios del ahora diputado José Domingo Adorno y la exparlamentaria Marlene Ocampos, sino además para demostrar que el verdadero interés de estas personas es solo ubicar a sus leales dentro de la Gobernación, como si se tratase de un verdadero botín de repartija política.

Esto quedó demostrado cuando apenas asumió el cargo Duarte Filho: se encargó de despedir a 32 personas de la institución, todas leales al exgobernador Adorno. La misma situación se evidenció en el corto tiempo que ejerció el poder la exgobernadora Cinthia Benítez, ya que procedió a cesar a 42 funcionarios leales a la exdiputada Ocampos.

Merienda y almuerzo

A días para que finalice este primer semestre del año escolar, el conflicto político desatado en la Gobernación conspiró de forma negativa para que no se pueda normalizar la entrega de la merienda y el almuerzo escolar.

Solo en mayo se realizó un pequeña entrega de estos alimentos nutricionales. La reserva fue ínfima y acabó a los pocos días; desde entonces, no se logró reponer, por lo que los más de 5.000 alumnos de las instituciones educativas del departamento finalizan este primer periodo escolar tropezando con este inconveniente.