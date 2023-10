Chaco: continúa operativo para entregar 290.000 litros de agua

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) enviaron 290.000 litros de agua potable en camiones cisternas a la localidad de Teniente Primero Irala Fernández y otras localidades aledañas al departamento de Presidente Hayes y parte de Boquerón.

La asistencia que involucra a varias instituciones busca abastecer las necesidades de latinos e indígenas que se encuentran en esa zona del país, a través del llenado de aljibes comunitarios y se dio tras semanas de reclamo de parte de los pobladores, algunos de los cuales cerraron la Ruta Transchaco pidiendo asistencia.

Tras esto, partió el fin de semana último desde el Cuartel General del Comando del Ejército una caravana conformada por 15 camiones cisternas, 10 camiones adaptados con tanques de agua, 1 ambulancia, 2 vehículos comando, acompañados de funcionarios públicos y militares.

“Seguimos con la distribución de agua en el Chaco con la ayuda de varias instituciones para paliar un poco la sequía (...) trajimos agua potable de Asunción y nos surtimos de fuentes locales que todavía tienen buena agua, además traemos agua desde Concepción”, dijo uno de los encargados de la SEN, Rubén Cuevas.

No se descarta que la asistencia continúe en las próximas semanas, dado que aún no existe un pronóstico de lluvia para la zona. En lo que va del año, y según la SEN ya son más de 20 millones de litros repartidos y aún falta cubrir varias zonas que están en lista de espera.

Muchos beben de los tajamares

La aguda sequía que golpea a muchas localidades del Chaco repercute en la falta de agua para el consumo humano, principalmente en las poblaciones nativas, las cuales mayormente no tienen acceso a agua potable. En esa situación crítica, en distintas zonas del departamento de Boquerón se abastecen de agua no segura de tajamares y pozos, dado que las fuentes de agua dulce o están agotadas o sobreexplotadas al punto de no abastecer.

Imágenes de pobladores e incluso niños bebiendo agua insalubre de tono marrón recorrieron las redes sociales en los últimos días. Muchos intentan colar con telas el vital líquido extraído de los tajamares, pero no hace gran diferencia.

En numerosas localidades cargan agua distribuida por entidades públicas en los aljibes comunitarios o de las escuelas, pero debido al extremo calor racionar el agua se torna muy difícil.