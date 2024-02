Pobladores de Bahía Negra aguardan que maquinarias del MOPC inicien reparación de caminos

“Estamos realizando la reparación de nuestras maquinarias, y desde el sábado, ya estaremos trabajando en la reparación del camino que conduce a Bahía Negra”, había manifestado el jefe de distrito del MOPC, ingeniero Juan Ramón Cabral, el pasado jueves, sin embargo y según los pobladores, hasta este lunes no se pudo divisar ninguna maquinaria trabajando por el camino, y mucho menos que sea del Ministerio de Obras.

Se necesita de urgencia trabajar por las zonas donde las aguas inundaron los caminos, esto con el objetivo de que se pueda rehabilitar de nuevo el tramo del camino de la línea 2, que conduce a las poblaciones de este distrito chaqueño, donde ya se siente el desabastecimiento de mercaderías en los locales comerciales.

Convenio

Recientemente se firmó un convenio entre la Gobernación de este departamento y el MOPC para reparar los tramos ruteros de la zona. La cooperación consiste en realizar trabajos coordinados, en base a lo extenso del territorio del Alto Paraguay.

En este sentido, y tras las críticas de los pobladores por el abandono de las autoridades, la Gobernación, desde la semana pasada, se está encargando de reparar el camino que conduce a Fuerte Olimpo, mientras que el Ministerio de Obras, debe encargarse del tramo de Bahía Negra, según lo manifestó el jefe de distrito.

Escasez de maquinas

La institución departamental procedió a realizar estos trabajos en el camino Fuerte Olimpo–Toro Pampa, de 65 kilómetros. En dicho tramo existían varios cortes por el paso de las aguas, que hacían imposible el tránsito vehicular. Con solo 2 máquinas, una retro excavadora y una pala cargadora, sumado a la voluntad y sacrificio del personal, pudieron en pocos días ir tapando estos cortes.

El trabajo se torna bastante lento debido precisamente a la escasez de maquinarias, por ejemplo no cuentan con camiones tumba para acarrear la tierra de los lugares secos, atendiendo que en gran parte del camino y sus alrededores, existe mucha agua acumulada, por lo que en un trabajo titánico el operador de la retro que opera en la misma agua, procede a extraer tierra seca desde un costado para proceder a cargar el camino, el trabajo a pesar de no ser de buena calidad, sin embargo soluciona por el momento.

El jefe departamental Arturo Méndez, (ANR) cartista, había mencionado con anterioridad que cuando agarraron la Gobernación recibieron un cementerio de chatarras, de parte de la administración saliente y actual diputado José Domingo Adorno, reciclado en filas de Honor Colorado.

“Logramos levantar unas pocas maquinarias con el presupuesto que tenemos, mientras estamos a la espera de que el Gobierno central, a través de la Itaipu, nos done las maquinarias prometidas por un valor de US$ 800.000, más US$ 200.000 para combustible. Solo de esta forma podremos reparar en forma los caminos”, aseguró, mientras tanto, y a pesar del reclamo de las personas, dijo que se hace lo que se puede.

Embarcación

Los pobladores de Bahía Negra necesitan de suma urgencia contar de nuevo con los servicios de una embarcación, atendiendo que desde diciembre el único barco que llegaba al lugar, el Aquidaban, dejó de operar, acentuando el aislamiento de estas comunidades ribereñas.

El sábado unas 50 personas aproximadamente, que tenían que llegar hasta Bahía Negra, quedaron prácticamente varados en Fuerte Olimpo, por lo que la Gobernación se encargó de cubrir el costo de una embarcación, para hacer llegar a estos pobladores hasta sus localidades.

En su cuenta de Facebook, el gobernador anunciaba, que logró conseguir una embarcación de pasajeros y cargas con el Gobierno central, para que realice un viaje semanal desde Carmelo Peralta hasta Bahía Negra. La Gobernación, la Secretaría de Emergencia Nacional y Petropar se encargarán de cubrir el costo de combustible. Este servicio se prestará hasta tanto se pueda rehabilitar los caminos.