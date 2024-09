Funcionarios públicos no pueden percibir sus salarios porque no funciona el cajero automático en Fuerte Olimpo

La obsoleta máquina perteneciente al Banco Nacional de Fomento (BNF) no funciona desde el domingo, situación que causa un descontento generalizado entre los cientos de usuarios de todo el distrito de Fuerte Olimpo, que dependen del cajero para percibir sus salarios o beneficios sociales.

El hecho ocurre cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comienza a liberar el pago de salarios a los funcionarios públicos correspondientes al mes de septiembre. Lamentablemente, en esta parte del país, los empleados estatales, como docentes, policías, personal de blanco y de otras numerosas instituciones públicas, no pueden retirar su dinero.

Lea más: De nuevo no funciona el cajero automático en Fuerte Olimpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Atendiendo a que es el único cajero automático de todo el distrito, son numerosas las personas que aguardan la reparación de la máquina para poder hacer efectivos sus salarios. Este servicio también suele ser utilizado por pobladores de Bahía Negra y personal de estancias, de allí la enorme importancia del rol que cumple en relación con el movimiento financiero.

Desorganización

Tras cuatro días sin que funcione la máquina, en la mañana de este jueves, a bordo de un avión particular, llegó a la comunidad personal de una empresa tercerizada al servicio del BNF, con el objetivo de realizar la recarga de dinero. Sin embargo, los mismos no pudieron hacerlo debido a que el cajero no funciona, y “supuestamente la empresa desconocía esta problemática.” Tuvieron que regresar a la capital del país.

Este viernes, de nuevo regresaron mediante vuelo de avión, esta vez no solo con el dinero, sino con los técnicos para reparar la máquina. Lamentablemente, de nuevo no pudieron hacerlo y, tras varios intentos, decidieron suspender el trabajo y regresar a su base.

Desconocemos a cuenta de quién correrá el costo de estos viajes en avión, aunque fácilmente podríamos deducir que sería del propio BNF, atendiendo a que se trata de una institución estatal, ya que difícilmente se podría dar este tipo de verdadera desorganización e irresponsabilidad en una empresa privada.

Lea también: En Carmelo Peralta no funciona desde hace 15 días el único cajero del BNF.

Lo cierto es que necesariamente deben realizar un tercer vuelo de avión para traer los repuestos necesarios que hagan funcionar la máquina, o, de lo contrario, un nuevo cajero, mientras se incrementa la rabia e impotencia de los usuarios en busca de poder utilizar su dinero.

Por lo pronto, se desconoce cuándo regresarán estos técnicos y también los encargados de recargar el cajero. Mientras tanto, toda una enormidad de personas de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra aguardan expectantes el restablecimiento de este elemental servicio financiero.