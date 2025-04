El eslogan “vamos a estar bien” queremos que llegue a todos los paraguayos, pide obispo en el Chaco

“El dolor del sufrimiento que experimenta el chaqueño influye en la familia, sobre todo en la calidad de vida, pues ese dolor nos va quitando vidas y, en vez de alargarlas, las acortamos”, resaltó el obispo Escobar.

“En ese sentido, uno de los dolores más profundos para nuestro pueblo es la precariedad del sistema de salud”, sostuvo el religioso, mencionando: “Muchas veces la salud a nivel nacional está estancada porque nuestras instituciones encargadas de administrar la salud del pueblo no saben cómo enfrentar esta situación, no se invierte el dinero que se debe invertir”.

“Cuántos compatriotas nuestros se sacrificaron, se esforzaron para tener una mejor ancianidad; sin embargo, hoy están pasando penurias. Muchas veces ni perciben sus salarios, otras veces no tienen ni los remedios ni las atenciones médicas que necesitan. Eso sí es un verdadero dolor”, refirió monseñor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este tipo de sufrimiento representa el Vía Crucis diario, y lastimosamente no somos capaces de poner solución”, expresó. Mencionó que la culpa no la tienen los médicos ni los enfermeros, porque ellos también son consecuencia de un sistema que no les ayuda a hacer llegar la asistencia necesaria a las personas que la necesitan.

“Tenemos en Fuerte Olimpo un hospital de gran envergadura, próximo a ser inaugurado, pero debe ser equipado y dotado de médicos especialistas. Solo así se podrá dar respuesta a los pobladores, pues no basta con prometer la construcción de grandes obras si no se puede salvar la vida de las personas”, sostuvo.

Lea más: Fuerte Olimpo: fieles escalan cerro manteniendo tradición de bendición de palmas

Camino de todo tiempo

Atendiendo, sobre todo, al aislamiento en el que se encuentran actualmente miles de familias del Alto Paraguay, el obispo puso énfasis en reiterar a las autoridades del Gobierno la responsabilidad de construir caminos de todo tiempo en la zona.

“Como pobladores de este departamento chaqueño, lo que nos hace falta para desarrollarnos y sacar a las familias del aislamiento y el sufrimiento es contar con un camino de todo tiempo, por lo menos hasta la localidad de Fuerte Olimpo”, sostuvo.

Lea también: No cesan las lluvias en el Alto Paraguay y se complica situación de aislamiento

“Actualmente, no existe circulante de dinero en las poblaciones”, dijo Escobar, debido a la falta de trabajo. “Pero, ¿cómo se pretende incentivar la venida de inversionistas si no se cuenta con caminos seguros de todo tiempo? Esto es realmente penoso. El Estado paraguayo debe invertir en el Alto Paraguay”, refirió.

El obispo hizo mención, además, del tema de la educación, señalando que, en lugar de avanzar, se está experimentando un retroceso, pues no se realizan las inversiones necesarias. Al mismo tiempo, destacó que hasta la fecha existen instituciones educativas donde aún no llegaron los kits escolares.

Una gran cantidad de fieles participó en la celebración del Domingo de Ramos, con la tradicional bendición de palmas. Esto, a pesar de la inclemencia del tiempo, que impidió realizar la procesión en las afueras de la catedral como se hacía cada año, por lo que toda la actividad se concentró en la catedral de María Auxiliadora, ubicada en la cima de uno de los cerros menores de esta comunidad.