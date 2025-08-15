Alto Paraguay: Rabia e impotencia de conductores ante falta de reparación de caminos

Todo tipo de calificativos negativos contra las autoridades expresaban los conductores, en medio de una rabia totalmente comprensible, pues hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no ha dado a conocer el resultado de la licitación de casi G. 12.000 millones para reparar los caminos de la región.

Ya pasaron 22 días desde que el MOPC anunciara la apertura de sobres de ofertas de las 12 empresas que desean trabajar en esta zona chaqueña. Sin embargo, de forma absurda y hasta irresponsable, aún no da a conocer el nombre de los ganadores de la licitación, como para que se puedan iniciar las reparaciones, mientras se acorta el tiempo antes de que llegue la temporada de grandes lluvias en el departamento.

Camino a un nuevo aislamiento

Derlis Silva, poblador de Bahía Negra y uno de quienes permanentemente utiliza los caminos de la zona, mencionó que si no se realizan a tiempo estos trabajos de reparación se corre el riesgo de sufrir un nuevo período de aislamiento, que sería mucho peor que los más de 100 días que se tuvo recientemente. “Sería catastrófico para todos los habitantes del departamento”, remarcó.

“Estamos viendo la posibilidad de organizar una gran manifestación de manera urgente, para que el MOPC no solo se digne a dar el resultado de la licitación, sino que los trabajos comiencen de manera inmediata. No tenemos que perder más tiempo, si es que se quiere evitar un nuevo aislamiento”, mencionó.

<b>Día de furia</b>

Las voces de protesta contra las autoridades del MOPC y de la propia Gobernación, por parte de los conductores en los grupos de WhatsApp, se hicieron escuchar este miércoles, tras la impotencia al quedar atascados en el barro y no poder transitar con normalidad.

No solo los camiones que quedaban atrapados al costado del camino eran los afectados, pues en varios casos estos vehículos obstaculizaban la circulación de otros, por lo que se podía ver gran cantidad de vehículos que no podían avanzar debido a este inconveniente.

“Estamos de mal en peor” era una de las frases más repetidas por estas personas, acompañada, por supuesto, de los calificativos más duros contra los gobernantes, a quienes aseguran poco o nada les interesa la suerte de quienes a diario padecen esta situación en el Alto Paraguay, a pesar de que más del 30% de la carne vacuna que se exporta se produce en esta región.

Los conductores dijeron sentirse incluso ofendidos con las publicaciones permanentes de la Gobernación sobre la supuesta reparación de los caminos. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta, lo que demuestra que los trabajos realizados son chapuceros y simples remiendos.

Falta de planificación

Desde la Gobernación no existe planificación ni proyectos serios para realizar los trabajos de reparación, a pesar de que en 2024 la institución recibió maquinarias y combustible por un monto de US$ 1.000.000, provenientes del Gobierno central a través de una donación de Itaipú Binacional.

Los trabajos que realizan estos operarios, por lo general, se limitan a simples raspajes, sin cuneteadas ni sistemas de desagüe. Por ello, apenas se produce algo de lluvia, el agua, al no tener salida, queda cubriendo gran parte de los caminos, lo que destruye todo el trabajo inicial.

A esto se suma que no se logra concluir las tareas iniciadas. Esto pudo evidenciarse en el día de ayer, en el camino Olimpo–Toro Pampa, donde las maquinarias de la Gobernación venían trabajando hace varias semanas. Sin embargo, de forma inexplicable, no terminaron la labor y fueron redireccionadas hacia la localidad de Guaraní y Puerto Casado.