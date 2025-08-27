Noticias del Chaco

Puerto Casado celebró su aniversario en medio de una profunda crisis política

La comunidad, que alguna vez fuera una pujante población cuando aún funcionaba la empresa taninera, cumplió este lunes 136 años de existencia. El acontecimiento se vivió en medio de una profunda crisis política, con dos autoridades en la Municipalidad. El intendente apartado y condenado a casi 4 años de cárcel, Hilario Adorno, organizó un karu guasu. En tanto, el intendente nombrado por la Junta, Domingo Vera, participó del desfile estudiantil.

Por Carlos Almirón
27 de agosto de 2025 - 12:17
Lejos de la pelea política existente, los estudiantes se lucieron durante el desfile por el aniversario 136 de la comunidad.
La población en general disfrutó del desfile estudiantil realizado en la mañana de este martes, teniendo en cuenta que el lunes la inclemencia del tiempo impidió su realización. De esta manera, la ciudadanía se apartó del conflicto político que se tiene en el seno de la Municipalidad.

Los más pequeños dieron brillo a las celebraciones por el aniversario de la comunidad.
Dos intendentes

Desde hace varios meses, dos personas se disputan la titularidad de la Municipalidad. Por un lado, el intendente electo Hilario Adorno, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por haber usado dinero público para la compra de una camioneta inscripta a su nombre.

Los estudiantes se lucieron durante el desfile en homenaje a la ciudad.
Actualmente, esta condena se encuentra en la Cámara de Apelaciones, mientras que el Tribunal de Sentencia prohibió a Adorno acercarse a la sede de la Municipalidad en un radio de 500 metros. Ante esta situación, los concejales procedieron a nombrar como intendente al edil Domingo Vera, decisión que incluso fue ratificada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que destituyó a Adorno.

Adorno presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por el TSJE. En este compás de espera de una respuesta de la Justicia, ambas personas se disputan el cargo de intendente. Vera ejerce funciones en la misma sede de la Municipalidad, mientras que Adorno, al no poder acercarse al lugar, instaló su oficina en el Coliseo Municipal.

Hermosas chiroleras, durante el desfile estudiantil.
En esta división política también se observa la dura disputa entre el gobernador Arturo Méndez y el diputado José Domingo Adorno. Mientras el jefe departamental apoya al intendente Vera, el parlamentario, lógicamente, respalda a su hermano Hilario. Finalmente, como conclusión, todos los actores de esta pelea política son colorados y pertenecen al mismo movimiento de Honor Colorado.

Celebraciones

El clan de los hermanos Adorno, integrado por el intendente Hilario, el diputado José Domingo y Estanislao quien se desempeña como cónsul en la ciudad brasileña de Puerto Murtinho, se instaló en el Coliseo Municipal, donde se desarrollaron actividades como la serenata a la ciudad y el tradicional karu guasu.

El de campera roja Hilario Adorno (primero de la izq), en compañía de su hermano el diputado José Domingo, en una de las celebraciones (tercero de la izq).
En tanto, los partidarios del otro intendente, en este caso Domingo Vera, acompañados siempre por la figura del gobernador Arturo Méndez, participaron de un acto artístico en otro lugar y, ayer por la mañana, del desfile estudiantil, organizado por una comisión especial.

Domingo Vera, intendente electo por los concejales, en compañía del gobernador Arturo Méndez, en otra de las celebraciones.
