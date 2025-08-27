Puerto Casado celebró su aniversario en medio de una profunda crisis política

La población en general disfrutó del desfile estudiantil realizado en la mañana de este martes, teniendo en cuenta que el lunes la inclemencia del tiempo impidió su realización. De esta manera, la ciudadanía se apartó del conflicto político que se tiene en el seno de la Municipalidad.

Dos intendentes

Desde hace varios meses, dos personas se disputan la titularidad de la Municipalidad. Por un lado, el intendente electo Hilario Adorno, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por haber usado dinero público para la compra de una camioneta inscripta a su nombre.

Actualmente, esta condena se encuentra en la Cámara de Apelaciones, mientras que el Tribunal de Sentencia prohibió a Adorno acercarse a la sede de la Municipalidad en un radio de 500 metros. Ante esta situación, los concejales procedieron a nombrar como intendente al edil Domingo Vera, decisión que incluso fue ratificada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que destituyó a Adorno.

Adorno presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por el TSJE. En este compás de espera de una respuesta de la Justicia, ambas personas se disputan el cargo de intendente. Vera ejerce funciones en la misma sede de la Municipalidad, mientras que Adorno, al no poder acercarse al lugar, instaló su oficina en el Coliseo Municipal.

En esta división política también se observa la dura disputa entre el gobernador Arturo Méndez y el diputado José Domingo Adorno. Mientras el jefe departamental apoya al intendente Vera, el parlamentario, lógicamente, respalda a su hermano Hilario. Finalmente, como conclusión, todos los actores de esta pelea política son colorados y pertenecen al mismo movimiento de Honor Colorado.

Celebraciones

El clan de los hermanos Adorno, integrado por el intendente Hilario, el diputado José Domingo y Estanislao quien se desempeña como cónsul en la ciudad brasileña de Puerto Murtinho, se instaló en el Coliseo Municipal, donde se desarrollaron actividades como la serenata a la ciudad y el tradicional karu guasu.

En tanto, los partidarios del otro intendente, en este caso Domingo Vera, acompañados siempre por la figura del gobernador Arturo Méndez, participaron de un acto artístico en otro lugar y, ayer por la mañana, del desfile estudiantil, organizado por una comisión especial.