Debemos ser capaces de derrotar la corrupción y la impunidad, expresa el obispo del Chaco

En el Año Jubilar de la Esperanza, Santa Teresita, patrona de Bahía Negra, nos reúne para motivarnos como cristianos y católicos desde esa palabra de Dios que ella asumió como bautizada y cristiana, y que vivió con profunda fe, dijo el obispo al iniciar su mensaje.

Santa Teresita, de nacionalidad francesa, nació en un contexto determinado de la historia. Tuvo varias hermanas que luego la acompañaron al convento de las Carmelitas y, desde muy joven, quedó huérfana de madre. Toda esta vivencia la llevó a entregar su vida al servicio de Dios, mencionó el obispo.

Derrotar la corrupción e impunidad

Como obispo de esta iglesia particular del Vicariato del Chaco, les invitó a que seamos capaces de derrocar la corrupción y la impunidad, y también esa indiferencia de algunos de nuestra gente ante el dolor de los más pobres, dijo en otra parte de la prédica que pronunció el religioso.

Debemos ser capaces de erradicar la mala utilización del dinero público, que debe estar al servicio del pueblo, ya que, a consecuencia de esto, se producen la corrupción y los malos servicios hacia las personas, como el pésimo servicio del transporte público, enfatizó.

Necesitamos que nuestros hospitales cuenten con el concurso de profesionales que puedan dar respuestas efectivas a los pacientes. Escuché que ahora se está gestando la construcción del gran Hospital del Chaco en la zona de Loma Plata, pero ¿cómo vamos a llevar a nuestros enfermos si no tenemos rutas de todo tiempo? Simplemente, ese paciente morirá, dijo en otro momento el obispo.

Nosotros no queremos que muera ninguna persona; al contrario, lo que deseamos es tener soluciones efectivas y rápidas, no solo para una determinada clase social alta del Chaco, sino sobre todo para los pobladores humildes de tierra adentro, es decir, para ese chaqueño que va a pie, expresó.

Invitamos a las autoridades de la zona y del país a que se pongan las pilas y den soluciones a estos problemas. “Muchas veces uno no quiere que el pueblo se manifieste; nos harán callar de aquí o de allá, nos harán tener miedo con cierta fuerza, pero no hay mal que dure mil años.

Si fuimos capaces de vencer la dictadura stronista, y hoy existe la posibilidad de querer volver a una dictadura, yo creo que el pueblo paraguayo no lo permitirá”, concluyó diciendo monseñor Escobar ante numerosos fieles de la comunidad.