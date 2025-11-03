ANDE ocasiona millonarias pérdidas económicas a usuarios en Fuerte Olimpo

“Vivimos momentos de terror, cuando de la nada los focos de nuestra casa comenzaron a explotar, sin que se produzca corte de la energía”, nos dijo la profesora Patricia Pereira, de la comunidad de Toro Pampa. “Inmediatamente buscamos desconectar los electrodomésticos para evitar que se quemen, como en tantas otras ocasiones, pero lastimosamente el intento fue tarde”, refirió la docente.

En cuestión de minutos, las personas se reportaban en los diferentes grupos de WhatsApp, denunciando la pérdida de sus electrodomésticos. “En mi caso, la pérdida fue realmente bastante; prácticamente reventó el amplificador de Wi-Fi, al igual que un cargador original de celular. Se me quemó además mi heladera y mi placa eléctrica, que la estoy pagando en cuotas”, lamentó la educadora.

En nuestra comunidad, recientemente, personal de la ANDE procedió a reemplazar los focos del alumbrado público, ante la denuncia de los pobladores. Sin embargo, con lo sucedido, podíamos ver cómo explotaban estos artefactos lumínicos, lo que causaba miedo por las explosiones.

Lo triste de esta situación, según la denunciante, es que nadie nos repone los daños sufridos, pues en la Ande existe una tremenda y larga burocracia. "Prometen reponer los electrodomésticos, pero esto nunca sucede, ya que nadie hasta la fecha logró recuperar ni siquiera un foco en nuestra comunidad", dijo finalmente la maestra.

Lo sucedido en Toro Pampa también afectó a usuarios de las comunidades de María Auxiliadora y San Carlos, y de los barrios San Miguel y Don Bosco, en Fuerte Olimpo, quienes reportaron la pérdida de varios de sus electrodomésticos y la explosión de los focos de luces.

Respuesta de la ANDE

Desde la jefatura regional del departamento, su titular Justo Centurión, dijo que lo acontecido el día sábado guarda relación con una fluctuación en la tensión de la línea de transmisión de 220 mil voltios, que afectó a las zonas de Alto Paraguay y Boquerón, causando daños no solamente a los usuarios, sino también a la misma línea del tendido eléctrico, con la quema de alumbrados públicos y transformadores.

Centurión mencionó que esta situación, lastimosamente, escapa a la responsabilidad de esta jefatura, y que el caso se encuentra a cargo de la Gerencia Técnica de la ANDE, que ya está en conocimiento, a fin de dar una respuesta sobre por qué se produjo este inconveniente.

Como siempre, el funcionario instó a los usuarios que sufrieron la pérdida de sus electrodomésticos a realizar las denuncias, para que la institución pueda reponer los daños, a pesar de que las personas no confían en este sistema, alegando que se trata solo de una pérdida de tiempo.